Zastrašujuća snimka iz srca požara u Omišu! Ovako borba s vatrom izgleda iz prvog lica

Veliki požar koji je 13. kolovoza navečer izbio na području Lokve Rogoznice u samo nekoliko sati pretvorio se u jednu od najtežih vatrenih stihija koje su pogodili Hrvatsku. Pripadnici DVD-a Trogir sada su objavili snimke iz samog središta požara, koje možete pogledati u nastavku.

Kako je jutro potvrdio Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, kod Omiša je poslan jedan kanader, kako bi malo zalijevao po vrhu planine i kruške će se dići na Pelješac da dečki mogu raditi.

- Kod Omiša ima izdimljavanja ali više nema opasnosti od požara - rekao je Tucaković.