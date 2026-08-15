Kod Omiša ima izdimljavanja ali više nema opasnosti od požara, potvrdio je šef vatrogasaca Tucaković...
POGLEDAJTE!
Zastrašujuća snimka iz srca požara u Omišu! Ovako borba s vatrom izgleda iz prvog lica
Čitanje članka: 2 min
Veliki požar koji je 13. kolovoza navečer izbio na području Lokve Rogoznice u samo nekoliko sati pretvorio se u jednu od najtežih vatrenih stihija koje su pogodili Hrvatsku. Pripadnici DVD-a Trogir sada su objavili snimke iz samog središta požara, koje možete pogledati u nastavku.
Kako je jutro potvrdio Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, kod Omiša je poslan jedan kanader, kako bi malo zalijevao po vrhu planine i kruške će se dići na Pelješac da dečki mogu raditi.
- Kod Omiša ima izdimljavanja ali više nema opasnosti od požara - rekao je Tucaković.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+