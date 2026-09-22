Policija iz Newtona u Massachusettsu istražuje bizarni incident u kojem se bijeli Mercedes u subotu zabio u trgovinu opreme u sklopu prestižnog Brae Burn Country Cluba. Nesreća u bogatom bostonskom predgrađu West Newton ostavila je iza sebe ogromnu materijalnu štetu i troje ozlijeđenih, no prava je sreća da nitko nije teže stradao.

Automobil probio zid trgovine

Nesreća se dogodila oko podneva. Prema dostupnim snimkama s nadzornih kamera, bijeli Mercedes prvo je prešao preko rubnjaka na parkiralištu, a zatim nekontrolirano ubrzao i zabio se u zgradu. Vozilo je velikom silinom probilo zid točno iza pulta za kojim su stajala dva zaposlenika kluba. Automobil je nevjerojatnom srećom prošao točno između njih, ne udarivši izravno ni jednog od radnika koji su se našli u potpunom šoku.

Pokretanje videa... VIDEO ZASTRAŠUJUĆA SNIMKA Samo gas: Mercedesom probio zid u golf klubu, troje je ozlijeđenih | Video: 24sata/X

Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja. Vozača i dvoje radnika prevezli su u obližnju bolnicu Newton-Wellesley. Iz policije su potvrdili kako su sve tri osobe zadobile lakše ozljede. Lokalni vatrogasci i gradski inženjer pozvani su kako bi procijenili statiku oštećene zgrade. Nakon što su potvrdili da nema opasnosti od urušavanja krova, uništeni zid privremeno su zatvorili debelim drvenim pločama. Zgrada je ostala zatvorena tijekom vikenda. Uprava kluba izričito je odbila komentirati cijeli događaj za medije.

Istraga isključila alkohol

Službeni uzrok nesreće još je pod aktivnom istragom, ali prvi znakovi s terena upućuju na to da se radilo o klasičnoj ljudskoj pogrešci. Policija vjeruje kako vozač nije namjerno usmjerio svoje vozilo u zgradu, a preliminarna izvješća pokazuju da alkohol nije kumovao nesreći. Protiv vozača trenutačno nema podignutih kaznenih prijava, a detektivi nastavljaju detaljno analizirati prikupljene videozapise s brojnih društvenih mreža kako bi složili potpunu sliku o tome što je točno pošlo po zlu.

A few people sent me this - apparently someone drove through the wall of the pro shop at Brae Burn CC near Boston today.



I hope those two employees are OK. Looks like a tragedy was avoided by mere inches.



If anyone has info they can provide, especially about those two… pic.twitter.com/QC2C3chfWS — LinksGems (@LinksGems) September 21, 2026

Bogata povijest elitnog kluba

Brae Burn Country Club, koji je svečano otvoren davne 1897. godine, jedan je od apsolutno najpoznatijih i najuglednijih privatnih klubova u Novoj Engleskoj. Njegovo legendarno igralište redizajnirao je slavni škotski arhitekt Donald Ross, prvo 1912. godine, a zatim ponovno i puno opsežnije 1928. godine. Ovaj je elitni klub tijekom svoje iznimno duge i bogate povijesti ugostio čak sedam velikih prvenstava pod okriljem američkog udruženja, uključujući prestižni US Open 1919. godine, čime je trajno zabilježen na karti najvažnijih lokacija američkog sporta.

Bizarni incidenti na terenima

Zanimljivo je spomenuti i činjenicu da ovo nije prvi incident s motornim vozilima na ovoj specifičnoj lokaciji. Prije točno tri godine jedan je neoprezni vozač velikog terenca sasvim neočekivano zapeo na samom početnom udarcu šeste rupe. Policajcima i zaposlenicima tada se uporno pravdao da ga je pametna navigacija pogrešno navela kroz područje koje je strogo rezervirano isključivo za klupsko osoblje, zbog čega je bespomoćno završio usred zelenog terena, pa je morala intervenirati vučna služba da ga izvuče. Pravnih posljedica tada, kao ni danas, nije bilo.

*uz korištenje AI-ja