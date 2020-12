Kažnjavanje građana oporba neće podržati: 'To nikako neće doprinijeti suzbijanju zaraze'

Oporba poručuje kako novčano sankcioniranje neće doprinijeti da građani više poštuju mjere. To se postiže povjerenjem u Stožer, koje je izgubljeno zbog kontradiktornih odluka svih ovih mjeseci, naglašavaju.

<p>Uoči rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, oporba se već izjasnila da ih neće podržati. Izmjenama tog Zakona, podsjetimo, predviđa se kažnjavanje i fizičkih osoba, dakle svih građana, za kršenje epidemioloških mjera, prije svega ako ne nose maske tamo gdje je to obavezno. Vlada za to propisuje kaznu od 500 kuna, tj 250 ako se plati na licu mjesta. </p><p>Za prekršaje za pravne osobe propisuje se kazna u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna ako ne poštuju zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i okupljanja te ako ne poštuju zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja.</p><p>Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera.</p><p>Za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda, propisuje se pak novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama zakona.</p><h2>Most: 'Nismo za sankcije nego pozivamo građane na odgovornost'</h2><p>- Mi u Mostu smo tu jasni. Mi jesmo za zaštitu zdravlja ljudi, no kontaminiranost ovih mjera je došla od Stožera tako da u njega građani više nemaju povjerenja. Sjetimo se samo kako se kažnjavalo poljoprivrednika koji je sam u traktoru išao na polje, a na birališta se moglo ići s maskom. Znamo da je bila proglašena i pobjeda nad Covidom, pa su se grlili s tenisačima, ministar zdravstva s poznatim estradnim zvijezdama dok odgovornost prebacuju na građane - poručio je <strong>Miro Bulj</strong> naglasivši kako Most nije za sankcije.</p><p>- Mi građane pozivamo na odgovornost i da se pridržavaju mjera, situacija je ozbiljna, ali nismo za diktaturu, praćenje mobitela, upade u kuće i slično i nećemo biti za kažnjavanje. Nije proglašeno ni izvanredno stanje - dodao je podsjetivši i na dvosmislene poruke cijelo ovo vrijeme iz Stožera.</p><p>Pozvao je i Stožer da "napokon otrgne od politike." </p><h2>Domovinski pokret: 'Otvara se cijeli niz mogućnosti manipulativnog i koruptivnog djelovanja'</h2><p>Zastupnici Domovinskog pokreta također neće glasati za ove izmjene. </p><p>- Ovaj Zakon ništa bitno ne mijenja u zbrinjavanju bolesnika ni zaštite pučanstva od zarazne bolesti, a donosi cijeli niz mogućnosti daljnjeg manipulativnog djelovanja. Tko će donositi odluke da li je netko zaslužio kaznu od 10.000 ili 40.000 kuna? Tu se otvara prostor za cijeli niz koruptivnih radnji, kojem je društvo toliko izloženo da mi ne možemo vjerovati da će inspektor raditi korektno raditi svoj posao - poručio je zastupnik <strong>Milan Vrkljan </strong>istaknuvši kako je u obrazloženju Zakona čitav niz nepravilnosti. </p><p>- Jedna od nepravilnosti je da se do sada nije znalo za taj virus, a on je poznat godinama i to govori koliko se površno pristupilo tome. Pozivanje građana da prokazuju one koji bi se ogriješili o ovaj Zakon nije zabilježeno u novijoj povijesti i govori o mentalnom sklopu, koji funkcionira u vladajućim strukturama i naslanja se na represivne, totalitarne sustave - rekao je dodavši kako je Zakon i antipoduzetnički. </p><p>- Ne vjerujemo u uspješnost provođenja ni djelovanja ovog Zakona i zato ga mi nećemo podržati - poručio je.</p><h2>Suverenisti: 'Vraćamo se u mračno razdoblje totalitarnog režima'</h2><p>Ni Suverenisti, na čijem čelu je <strong>Hrvoje Zekanović,</strong> neće dati podršku ovim izmjenama i nakani kažnjavanja građana. </p><p>- Ovim se vraćamo u mračno razdoblje totalitarnog režima, kada se želi kazniti građane koji se okupljaju u svojim domovima, a dom je nepovrediv i Ustavna kategorija. Apsolutno smo protiv ovih izmjena jer neće donijeti željeni efekt, a to je suzbijanje zaraze, nego će dovesti do daljnjeg revolta građana i nezadovoljstva Stožerom, koji se pokazao nevjerodostojnim - poručili su Suverenisti dodajući kako građani nisu roboti koji funkcioniraju na dugme vladajućih nego ljudi koji razmišljaju svojom glavom.</p><p>- Ljudi su itekako svjesni situacije u kojoj se nalazimo i tako se ponašaju. Prvo treba preispitati ponašanje samog Stožera i njegove odluke, koje su kontradiktorne i nemaju znanstveno uporište - poručuju.</p><h2>Orešković: 'Kazne neće doprinijeti većem poštivanju mjera'</h2><p>Protiv ovakvih izmjena je i <strong>Dalija Orešković</strong> (Centar), koja također smatra kako će ovo dovesti do još većeg otpora zbog dvostrukih kriterija pri provođenju mjera. Kazne neće doprinijeti većem poštivanju mjera, naglasila je, nego povjerenje u Stožer, koje je izgubljeno zbog kontradiktornih i licemjernih odluka.</p><p>- Predsjednik Vlade, koji je prije 14 dana šetao na čelu kolone od 10.000 ljudi, a danas je doma zaražen, propisuje kazne poduzetnicima, kao u slučaju iz Rijeke. S jedne strane poduzetnicima kazna, a premijeru ništa. Državni tajnik pijan krši mjere, vrijeđa policiju, njemu ništa, građanima sankcije - istaknula je Orešković kako je ova Vlada dijeljenjem na privilegirane i one koji to nisu državu dovela do apsurda. </p><p>- Ako se vladajući pri donošenju ovih izmjena Zakona oslanjaju isključivo na broj ruku svoje većine, onda to nije ništa drugo nego silovanje demokracije, a nastavak upravljanja ovom zdravstvenom krizom isključivo na temelju sile, dovest će do toga da se ta sila vladajućima obije o glavu - istaknula je naglasivši kako se Stožer ustvari treba raspustiti i formirati novi, u koji bi bio uključen širi broj stručnjaka, ali i predstavnici oporbe. </p><p>- A predsjednik Vlade bi već danas trebao početi nazivati predstavnike oporbe, počevši s Peđom Grbinom, kako bismo zajedno našli izlaz iz ove krize jer korona ne pita za stranačku iskaznicu nego kako će se ovo odraziti na zdravstvenu i ekonomsku situaciju - istaknula je.</p><p>Pozivanje oporbe da podrži novi paket gospodarskih mjera za pomoć poduzetnicima od strane ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, Orešković ocjenjuje sprdanjem i vrijeđanjem zdravog razuma oporbenih zastupnika. </p><h2>SDP: 'Predložit ćemo blaže kazne, ali što se tiče upadanja u domove, to treba izglasati dvotrećinskom većinom i aktivirati članak 17. Ustava'</h2><p>SDP-ovi zastupnici inzistiraju da se izmjene izglasaju dvotrećinskom, a ne običnom većinom. </p><p>- Svjesni smo da većina građana podržava određeno sankcioniranje onih koji svjesno i namjerno krše mjere i predložit ćemo da kazne budu nešto blaže. Što se tiče rješenja koje se može percipirati kao povredu prava na nepovredivost doma, tražit ćemo puno jača objašnjenja jer u predloženom obliku ne možemo podržati - poručuje <strong>Arsen Bauk</strong> ističući kako ta vrsta sankcija upadanja u domove prelazi granicu koju Ustav propisuje u članku 16. zbog čega smatraju da to treba raspraviti, dogovoriti i o tome odlučiti dvotrećinskom većinom.</p><p>- To je ograničavanje ljudskih prava više nego što je propisano tim člankom i mi smatramo da to treba ići u dio članka 17. Ustava, to je vrlo, vrlo jednostavno. Ustavni sud nije jasno propisao u svom prvom obraćanju granicu kada je nešto članak 16., a kada 17 - dodao je Bauk.</p><p>Istaknuo je i kako on osobno ne bi cinkao svoje susjede ako bi imali privatno druženje i da mu je teško zamisliti kakva bi trebala biti situacija da bi to napravio. </p><p>- Teško mi je zamisliti i kakav je bio tok misli ministra Beroša kada je to izgovorio, vjerojatno je to bilo po modelu ako prođe, prođe, računajući da će to što su predložili ostaviti dojam da nešto rade i da se brinu. Možda malo prekasno, za neke stvari premalo, a za neke i previše - rekao je. </p><h2>HDZ: 'Zbog onih koji žive u paralelnom svijetu, u petak ćemo natpolovičnom većinom donijeti Zakon kojim predviđamo sankcije'</h2><p>HDZ-ov<strong> Branko Bačić</strong> poručuje kako je od oporbe očekivao puno više te podsjeća kako su sankcije već stavljene u Zakon, koji je mijenjan 17. travnja.</p><p>- Kada se govori o kažnjavanju, nije mi jasno kako zaboravljaju da smo 17. travnja mijenjajući Zakon o zaštiti pučanstva isto propisali mjere i kazne. Čujem da se govori o drakonskim kaznama, slažem se, kazna od 500 kuna nije mala, ali mi smo već tada propisali kazne za kršenje mjera samoizolacije od 8000 kuna. Tu raspravu smo prošli i ne samo to, već je to sve ispitivao Ustavni sud, koji je rekao da je sve u skladu s Ustavom - poručio je.</p><p>Na opasku novinara kako su kazne za građane zbog nenošenja maski, kao i pozivanje građana da prijavljuju privatna okupljanja svojih susjeda, kako bi ih policija kaznila, novost. </p><p>- Ustavom je zagarantirana nepovredivost doma, međutim taj isti Ustav je rekao da se sva prava mogu na određeni način ograničiti zakonom u slučaju kada postoji ugroza za zdravlje građana. Ja se nadam da se svi slažemo da je Covid enormna ugroza i u tom smislu je Stožer propisao mjere i obavezno nošenje maski, upravo temeljem tog Zakona. Nismo imali sankcije za nepoštivanje te mjere, ali ima ljudi koji još uvijek ne shvaćaju dovoljno ozbiljno da se one moraju nositi i za one koji žive u nekom paralelnom svijetu ćemo mi u petak donijeti, sukladno Ustavu, natpolovičnom većinom od 39 zastupnika Zakon kojim ćemo ih sankcionirati - poručio je Bačić dodavši kako će policija kucati na vrata na dojavu građana, kao što su to radili i do sada zbog kršenja javnog reda i mira, primjerice zbog preglasne glazbe.</p><p>Naglasio je kako je kazna za nenošenje maske duplo manja od one propisane za pojas u automobilu ili za pričanje mobitelom u vožnji.</p>