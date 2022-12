Zastupnici danas odlučuju o obuci ukrajinskih vojnika pa odlaze na mjesečni odmor

Zastupnici su trebali zasjedanje završiti jučer, no na zahtjev Banskih dvora iz kojih su stigla još tri prijedloga Zakona Gordan Jandroković sazvao je izvanrednu sjednicu za danas. Najprije će za govornicom moći iznijeti slobodna stajališta, nakon čega će raspraviti amandmane pa u 13 sati slijedi glasanje o nizu odluka i zakona. Među njima je vojna misija o obuci ukrajinskih vojnika, izmjena Ustava, ali tek u drugom koraku, o besplatnim toplim obrocima u osnovnim školama od 9. siječnja, porezu na ekstraprofit, Zakon o radu, dva zakona koja se odnose na ulazak Hrvatske u Schengen...

Glasat će i o novom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim se od 1. siječnja značajno povećavaju naknade za trogodišnji dopust za blizance i treće dijete, sa sadašnjih 2. 328 kuna na 4.175 kuna. U istom iznosu povećavaju se i novčane potpore za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do njegove navršene osme godine.

Trebali su glasati o zakonima kojima bi se državnim dužnosnicima povećale plaće, no sinoć ih je Vlada povukla.

Još uvijek se zbrajaju ruke za odluku o obuci ukrajinskih vojnika. HDZ-u za to treba dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Nedostaju im 24. Jučer ujutro se činilo da će do njih doći, no navečer se situacija preokrenula nakon sjednice Predsjedništva Domovinskog pokreta nakon koje je predsjednik Ivan Penava objavio da će svi njegovi zastupnici biti protiv.

Naime, njegov Klub broji sedam zastupnika, među kojima i Zlatka Hasanbegovića, koji nije i član stranke nego ima svoju. I u startu su protiv bila tri zastupnika DP-a, a tri su bila bliža za podržati. No, sad su svih šest protiv, a Hasanbegović ostaje pri svome. Sve oči su uprte u najveći Klub Socijaldemokrata. Oni broje 18 zastupnika, no na glasanje neće doći, kako je najavljeno jučer, dvoje zbog smrtnog slučaja i putovanja, što znači da će ih biti 16, a svoj stav do samog glasanja ne žele otkriti. No, ako i oni svi budu za HDZ-u nedostaju dva glasa. Tu je još i Klub Fokusa i Reformista čije Natalije Martinčević nema, a Dario Zurovec i Damir Bajs šute.

