Zastupnici izglasali zakon kojim se drastično povećavaju kazne za prekršaje: Evo kolike su sada

Sabor je glasovima vladajuće većine, njih 77, izmijenio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i drastično povećao kazne za prekršaje koje sada idu do čak četiri tisuće eura. 50 oporbenih zastupnika bilo je protiv.

Tako će sada najteži prekršaji, među kojima su širenje lažnih vijesti i isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, a takav je, primjerice, Za dom spremni iako Vlada ponovno to nije decidirano navela u ovim izmjenama, nego je i dalje ostavila to dvosmisleno i na prosudbu policiji i sudstvu u datom trenutku, kažnjavati novčanom kaznom od 700 do 4000 eura. Tu je i vrijeđanje službenih organa.

Za teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe, kazne iznose od 300 do 2000 eura.

U iznosima od 200 do 1000 eura, kažnjavalo bi se vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana, pijančevanje ili konzumaciju opojnih droga na javnom mjestu.

Ove izmjene izazvale su burnu raspravu neki dan u Saboru, ali i danas uoči glasanja. Vladajući su odbili zaključak Kluba Možemo kojim su tražili da se obveže Vladu da u roku od tri mjeseca donese novi Zakon, u kojem ne bi bilo kažnjavanja prosjačenja, ni prostitutki već da se kažnjavanju klijenti, a da se u njega uvrsti i konkretno kažnjavanje veličanja fašizma, nacizma, ustaštva.

- Vidimo po raspravi da još uvijek imamo političke stranke koje zagovaraju da je to normalno i da se ne kažnjava. Zagovaranje fašizma, nacionalsocijalizma, ustaštva, kao i četništva, treba stati sada i ovdje, ne samo ovim prekršajnim zakonom nego tražimo od Vlade da u roku od šest mjeseci izmijeni i Kazneni zakon i to propiše tamo da se sankcionira promoviranje ustaške ideologije jer, kao prvo, moramo imati na umu da Hrvatska ima taj povijesni teret, a mi se od toga trebamo jasno ograditi - poručila je Sandra Benčić, predsjednica Kluba Možemo, nakon koje je uslijedilo javljanje za povrede Poslovnika kako bi joj replicirali i nova rasprava neistomišljenika.

- Nažalost, od kolegice nismo čuli osudu komunističkih režima i tereta prošlosti koji imamo od Jugoslavije. Vi zagovarate te ideje koje su bile u tim mračnim vremenima - kazao je Suverenist Marko Milanović Litre, a Mostov Nino Raspudić istaknuo kako im Benčić vrijeđa inteligenciju.

- Jasno je da je potrebno osuditi totalitarne režime i budimo dosljedni u osudi svih totalitarnih režima - rekao je.

Potom je rasprava otišla u smjeru tko je bio Jugoslaven, član Komunističke partije, o Milki Planinc, pozdravi Za dom spremni...

- Vrijeme je da se prestane pričati o 1941. i počne razmišljati o 2041., u zemlji kad dvije starice leže u istom krevetu u bolnici - poručio je IDS-ov Emil Daus.

Vladajući su odbili i amandmane Kluba Možemo na Zakon, kojima su tražili strože kažnjavanje kockanja na javnom mjestu i reklamiranje kockanja, kao i prodaje alkohola mlađima od 16 godina, da se ne kažnjavaju prostitutke nego klijenti te da se onemogući kažnjavanje osoba koje vrijeđaju političke dužnosnike.

Izglasali su i sa 125 glasa za i jednim suzdržanim i izmjene Zakona o smanjenju mirovina ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, kojima se ukida 10-postotno smanjenje tih mirovina, čime je obuhvaćeno oko 96.000 umirovljenika. Od 1. srpnja se vraća za pet posto, a od 1. siječnja iduće godine za preostalih pet posto. Na dnevnom redu glasanja su i izvješća o obrani zbog kojih se predsjednik Zoran Milanović obrušio na ministra Marija Banožića jer je izvješće za 2021. poslao u Sabor bez traženja njegova mišljenja o njemu te ga optužio da je falsificirao činjenice u njemu.

