Zastupnici glasaju o povećanju kazni za prekršaje zbog čega je neki dan izbio kaos u sabornici

Kako je Vlada u saborsku proceduru izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira poslala po hitnom postupku, tako će ih zastupnici već danas izglasati. Oporba se hitnoj proceduri usprotivila tražeći da se raspravi u dva čitanja, no vladajući su to odbili.

Upravo su ove izmjene neki dan bile razlog za kaos koji je izbio u sabornici kada je Mostov Miro Bulj uzviknuo "Za dom spremni", zbog čega je nakon četiri opomene izbačen sa sjednice, a kasnije na dva dana i HSS-ov Krešo Beljak i Suverenist Željko Sačić jer su prišli do predsjedavajućeg stola i derali se na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića dok ih je pridržavala straža.

A ovim se izmjenama drastično povećavaju iznosi novčanih kazni pa se tako kazne za najteže prekršaje, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, kao i širenje lažnih vijesti ili vrijeđanje službenih organa, povećavaju i do 4000 eura. Iako prekršaji ostaju isti i Vlada u Zakon ni ovim izmjenama ne navodi decidirano koji su to točno pozdravi i simboli za kažnjavanje, već ostavljaju to na prosudbu policiji i sucima, Mostovci i Suverenisti naglašavali su kako je intencija kažnjavanja i drakonskog povećanja novčane kazne upravo pozdrav "Za dom spremni." Zastupnik Kluba Domovinskog pokreta Zlatko Hasanbegović poručio je kako pozadinu donošenja izmjena treba gledati u činjenici da će se u nedjelju održati komemoracija u Jasenovcu.

Zastupnici će glasati, između ostalog, i o izvješćima premijera Andreja Plenkovića o održanim sastancima Europskog vijeća, kao i o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, kojima se ukida 10-postotno smanjenje tih mirovina, čime je obuhvaćeno oko 96.000 umirovljenika. Na dnevnom redu glasanja su i izvješća o obrani zbog kojih se predsjednik Zoran Milanović obrušio na ministra Marija Banožića jer je izvješće za 2021. poslao u Sabor bez traženja njegova mišljenja o njemu te ga optužio da je falsificirao činjenice u njemu.

Uskoro više...

Najčitaniji članci