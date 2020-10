Zastupnici-liječnici odgovorili su HUBOL-u: 'Poziv je populistički'

Saborski zastupnici koji su ujedno i liječnici odgovorili su na poziv HUBOL-a koji je apelirao da "političku aktivnost stave u mirovanje" i da se sjete da su liječnici. Smatraju kako se HUBOL time - malo zaletio

<p><strong>Hrvatska udruga bolničkih liječnika</strong> (HUBOL) poziva sve liječnike u Saboru, Vladi i ostalih tijela državne i lokalne vlasti da političku aktivnost stave u mirovanje i sjete se da su liječnici. Za razliku od političke, liječničku će profesiju, kažu, u trenucima koji slijede biti nemoguće zamijeniti. HUBOL proziva i saborski odbor za zdravstvo da šutke i bez ikakve inicijative gleda što se događa oko pandemije, a posebno im je zasmetala šutnja bivše članice Nacionalnog kriznog stožera, koja je postala dopredsjednica navedenog odbora, a potpuno je kažu iščezla iz medijskog prostora. </p><p><strong>Maja Grba Bujević </strong>(HDZ) odgovorila im je na društvenim mrežama. </p><p>- Činjenica radi, stavila sam se na raspolaganje ravnateljstvu Opće bolnice Karlovac za poslove specijalista anesteziologije i reanimatologije, osobito u vrijeme vikenda i blagdana. Oni koji me malo bolje poznaju, znaju da su moja obitelj i liječništvo moj životni odabir kojem sam u cijelosti posvećena - poručila je Grba Bujević. </p><p>Kao liječnica i političarka, kaže, nastavlja svoj rad i to čini svakodnevno u brojnim situacijama, a tako će i nastaviti, kaže. Napominje da od početka epidemije korone čini sve kako bi oboljeli imali što bolju zdravstvenu skrb, a zdravstveni radnici što bolje uvjete u ovom izvanrednom stanju. </p><p>Zastupnici s kojima smo razgovarali smatraju kako su se iz HUBOL-a malo zaletjeli. Jedna od ukupno dvije liječnice u SDP-u<strong> Andreja Marić</strong>, koja radi u Županijskoj bolnici Čakovec navodi kako je stanje zbog pandemije ozbiljno i da je doprinos djelatnika u zdravstvu, političara i svih građana izuzetno važan. </p><p>- Većina nas liječnika koji radimo u Saboru, paralelno radimo cijelo vrijeme i s pacijentima, koliko god stignemo, i to za ukupno jednu plaću – napominje.</p><p>Marić je članica prozvanog Odbora za zdravstvo, za koji tvrdi da ne šuti. Navela je kako su tražili hitno sazivanje sjednice Odbora koja je trebala biti prošlog petka, no zbog spriječenosti ministara Beroša i Marića održat će u ponedjeljak. Na njoj će se tražiti rješavanje aktualnih problema vezano uz dugove za lijekove, ali i pandemiju. </p><p>- Tko bi u tome trebao sudjelovati ako se potpuno izuzmemo mi liječnici – upitala je SDP-ova liječnica. </p><p>Podsjetila je da su ona i njezini kolege iz oporbe, ne jednom, sa saborske govornice kritizirali, ali i nudili rješenja vezano uz zdravstvo te rad Stožera. </p><p>Zastupnik<strong> Milan Vrkljan</strong> (Domovinski pokret) koji osim u zastupničkim klupama radi kao liječnik na KBC Sestre Milosrdnice smatra da je poziv iz HUBOL-a neozbiljan i populistički. </p><p>- Pacijentima s koronom trebaju specifične vještine, koje se nauče u intenzivnoj skrbi, a ne ja kao endokrinolog - kazao je. </p><p>Vrkljan kaže da Hrvatska ima 500 respiratora i 14.000 postelja te je stava da zdravstveni sustav nije ugrožen, ali ga treba drugačije organizacijski posložiti, jer on mora biti dostupan kroničnim bolesnicima kako bi se oni mogli pratiti i liječiti. Napominje da nam dnevno umire 170 ljudi od malignih, bolesti srca i dijabetesa, koji su u prosjeku za 15 godina mlađi od pacijenata koji umiru od korone. </p><p>Zastupnik i riječki kirurg<strong> Ivan Kirin</strong> (HDZ) također je stava da su se predstavnici HUBOL-a ishitreno reagirali. </p><p>- Nismo se zaustavili. U vrijeme kad parlament ne zasjeda mi radimo u bolnicama – napominje Kirin. </p><p>Smatra da stožer dobro radi svoj posao. </p><p>- Varaju se ako misle da deset doktora može riješiti problem - kaže Kirin ističući da je put prema obuzdavanju epidemije poštivane epidemioloških mjera te da treba biti restriktivniji prema onima koji ih ne poštuju. Njegov kolega<strong> Ivan Čelić</strong> (HDZ) volonter je u Saboru, a plaću prima na Klinici za psihijatriju Vrapče, gdje radi svaki dan pa i vikendom.</p><p>- Liječnici su odgovorni i većina kolega zastupnika rade svoj posao, a u Saboru nam je primarni zadatak dati doprinos u donošenju zakona kako bi pacijenti imali bolju skrb, a zdravstveni radnici bolje uvjete - kaže Ćelić. </p><p>I bivši zastupnici ali i liječnici<strong> Vladimir Šišljagić</strong> te<strong> Andrija Hebrang</strong> stava su da samo aktiviranje liječnika dužnosnika ne bi riješilo problem manjka medicinskog kadra, jer je njihov broj premali. </p><p>- Ako će dužnosnici savjesno, objektivno i stručno nastupati, tako će dati veći doprinos samom sustavu nego da se njih desetak vrati isključivo struci. Žalosno bi bilo ako bi o tome ovisio zdravstveni sustav, a srećom ne ovisi - rekao je Šišljagić koji također kaže da se zdravstveni sustav u borbi protiv epidemije treba drugačije organizacijski posložiti.</p><p>Bivši zastupnik, ministar zdravstva i liječnik Hebrang nije se stavio na raspolaganje jer vodi bitku protiv limfoma. Priopćenje HUBOL-a kratko je prokomentirao riječima: </p><p>- Velik broj zaraženih i povećanje broja umrlih izaziva panične reakcije i prijedloge. Treba ostati hladan i donositi razborite odluke kojima će se izbjeći zaključavanje i blokada života – poručio je. Hebrang je stava da bi trebalo biti puno oštriji kada je u pitanju nepoštivanja mjera od strane građana. </p><p>Stava je i da treba biti oprezan oko poziva umirovljenim liječnicima da se vrate i pomognu u borbi s koronakrizom. </p><p>- Od toga treba isključiti one koji imaju maligne bolesti i kompromitiran imunološki sustav kako ne bi napravili još više štete. </p>