Zastupnici prihvatili Bandićev proračun: 'Metoda spaljene zemlje, uništi sve što možeš...'

Tomislav Tomašević (U ime Kluba zastupnika Lijevog bloka) rekao je da je rezigniran je i zabrinut zbog gradonačelnikove "financijske neodgovornost bez presedana"

<p>Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine većinom su glasova prihvatili gradonačelnikovo izvješće o izvršenju proračuna za prvu polovicu ove godine, uz žestoke kritike oporbe zbog zaduživanja i "nerazumnih" odluka te ocjenu da je to financijska neodgovornost bez presedana.</p><p>Pročelnica Gradskog ureda za financije <strong>Danijela Juroš Pečnik </strong>navela je da je u samom proračunu ostvaren višak od 7,9 milijuna kuna, kod proračunskih korisnika manjak od 25,8 milijuna kuna, tako da je za prvo polugodište ove godine ukupno zabilježen negativan financijski rezultat u iznosu od 17,8 milijuna kuna.</p><p>Istaknula je da je u prvom polugodištu zabilježeno slabije ostvarenje prihodne strane proračuna u odnosu na isto razdoblje lani, a zbog epidemije, potresa te mjera Vlade za pomoć gospodarstvu koje se odnose na odgodu, obročnu otplatu i oslobođenje plaćanja prireza na dohodak te gradskih mjera kojima se nastojalo ublažiti posljedice epidemije za očuvanje poduzetništva.</p><p>Prihodna strana proračuna ostvarena je 44 posto od planiranog, a porez i prirez na dohodak ostvaren je 48,7 posto od planiranog.</p><p>Vezano za rashodovnu stranu, sredstva proračunske zalihe su utrošena 77,2 posto u odnosu na plan. </p><p>Stanje duga po financijskim kreditima do 30. lipnja iznosi 913 milijuna kuna, a po robnim kreditima 506 milijuna kuna, navela je Pečnik.</p><h2>Proračun formiran kao skup slučajnih brojeva</h2><p><strong>Matej Mišić </strong>(Klub gradskih zastupnika SDP-a) komentirao je da je proračun formiran kao skup slučajnih brojeva koji se ne realiziraju ili se realiziraju znatno iznad planiranih iznosa te opstaje isključivo na temelju zaduženja. </p><p>Kada se pogledaju izdaci za otplatu glavnica kredita, lani smo imali 208 milijuna kuna, dok su ove godine 55 posto veći i iznose 325 milijuna kuna.</p><p>- Na prošloj sjednici zadužili smo Zagreb za dodatnih 350 milijuna kuna, na ovoj sjednici će potencijalno doći do novog zaduženja putem refinanciranja obveza Grada prema Holdingu i ZET-u. Dokad Zagreb i proračun može tako funkcionirati? - upitao je.</p><p>Zamjera i što je manje od 15 posto realizacije povlačenja EU sredstava.</p><p><strong>Vladimir Ferdelji</strong> (nezavisni zastupnik) rekao je da dobar dio prihoda u prvih šest mjeseci ove godine čine jednokratni prihodi, koji se neće ponoviti, poput pomoći države, povrat poreza. Upravo bi, kaže, bez tih pomoći Zagreb puno lošije financijski izgledao.</p><p>Dotaknuo se mjere roditelj-odgajatelj, rekavši da je ta mjera ove godine uzela ogroman novac, dosad 325 milijuna kuna, dok bi do kraja godine mogla uzeti 450 milijuna.</p><p>- Novac se razbacuje na nerazumne odluke koje nose političke poene, a ne nose korist te koštaju građane. Zagreb ne bi bio u gubitku da nema te mjere - ustvrdio je Ferdelji.</p><p><strong>Tomislav Tomašević </strong>(U ime Kluba zastupnika Lijevog bloka) rekao je da je rezigniran je i zabrinut zbog gradonačelnikove "financijske neodgovornost bez presedana".</p><p>- Mislim da je to prava metoda spaljene zemlje, ajmo uništiti sve što se može, pa onaj koji dođe nakon gradonačelnika neka mu bude što teže - komentirao je.</p>