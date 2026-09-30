Zastupnici: Radnici imaju ustavno pravo na štrajk, ali moraju poštovati sudske odluke

Nakon što su na sudu nepravomoćno zabranjeni štrajkovi u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, saborski zastupnici su komentirali kako je ustavno pravo radnika boriti se za svoja prava, kao i da se sudske odluke moraju poštovati, no rijetki su tvrdili da je štrajk politički motiviran u režiji HDZ-a.

HDZ-ov Krunoslav Katičić istaknuo je da treba poštovati sudske odluke, ali i da poštuju pravo radnika na štrajk. Insinuacijama je nazvao teze koje su se pojavile kako je štrajk politički motiviran, da možda čak i HDZ stoji iza njega. „To su insinuacije koje nemaju apsolutno nikakve veze, i da sad ne idemo dublje u analizu, to su konekcije koje je jako teško povezati”, kazao je, aludirajući na povezivanje činjenice da je otac zastupnika vladajuće većine Armina Hodžića jedan od vođa sindikata u štrajku.

SDP-ova Tanja Sokolić također je kazala kako njezina stranka podržava ustavno pravo radnika na štrajk, međutim, žele da štrajk bude u potpunosti zakonit. Dvije današnje presude ukazuju da štrajk u ZET-u i Holdingu nije bio zakonit, dodala je. Napominje da sindikalni čelnici imaju pravo na to uložiti žalbu, ali imaju i odgovornost prema radnicima koji bi mogli snositi posljedice za sudjelovanje u nezakonitom štrajku.

„Pozivam sve da prekinu štrajk i da se odmah nastave pregovori”, poručila je. Kazala je da je SDP prije štrajka pozvao sindikalne čelnike da se utvrde minimalne radne obveze, da se osiguraju osnovne funkcije koje bi građanima bile na usluzi, međutim, sindikalni čelnici su se na to oglušili.

Napomenula je da je premijer Andrej Plenković pozivao na odgovornost Grad Zagreb za štrajk, no, kaže, ona bi pozvala premijera da, ako brine o radnicima, pokaže svoju brigu o radnicima u područjima za koje je on odgovoran, poput obrazovanja ili zdravstva. Ne smije se dogoditi da visokoobrazovani profesor u Zagrebu ima nižu plaću od zagrebačkog prosjeka, što je na sramotu i Vlade i Plenkovića, poručila je.

Nije htjela ulaziti u ocjene da je štrajk politički motiviran.

Ni Mostova Božu Petrova eventualna politička motivacija štrajka ne zanima nego ističe da nikada neće govoriti protiv radnika koji se znaju organizirati i boriti za svoja prava, što je njihovo pravo. No, dodaje, to im pravo ne daje mogućnost da negiraju zakon na temelju kojeg je sud donio odluku o poništenju štrajka, i to se treba poštivati.

„Ono što je meni puno veći problem i puno neugodnije da priča oko štrajka pokazuje jednu drugu Hrvatsku – 30 posto zaposlenih ljudi njih stotine tisuća, čija je medijalna plaća ispod 1100 eura. I ti ljudi imaju troškove, režije, djecu, ali, nažalost, iza sebe nemaju dovoljno jake sindikate, ne mogu zaustaviti tramvaje, paralizirati grad, ne mogu se izboriti za svoja prava i zato su nevidljivi u cijelom sustavu”, ustvrdio je.

Katastrofalnim je ocijenio kako je Tomislav Tomašević vodio pregovore, kazavši da objavljivanje platne liste sa svim dodacima, više od 200 prekovremenih sati i onda takvu listu usporediti s prosječnom učiteljskom plaćom u Hrvatskoj nema veze jer to nisu iste statističke kategorije. „To je manipulacija radnicima i javnim mnijenjem i zanimljivo je da dolazi od osobe koja pripada ljevici koja bi se trebala boriti za radnička prava jer manipulira građanima na štetu radnika. To je posebna devijacija”, ustvrdio je.

Orešković: U pozadini štrajka vidi se rukopis HDZ-a

Dalija Orešković (DOSiP) ocjenjuje, pak, kako se u pozadini štrajka vidi „rukopis HDZ-a kojem je cilj bio stvaranje kaosa“.

„Na neki način je to nastavak poruke koju je premijer uputio na 'aktualcu' kada je rekao da ćemo se sada igrati malo čvršće, a podsjeća i na strategiju izazivanja kaosa u ranijim razdobljima. Sjetimo se splitske rive i plinskih boca, a ovog puta su se građani Grada Zagreba zamjerili HDZ-ovoj vlasti kada su u velikom broju izašli na možda najmasovniji prosvjed u novijoj povijesti“, poručila je iznoseći u Saboru stajalište na slobodnu temu. Za očekivati je, dodaje, da će sličnih podvala od strane HDZ-a biti više te da će biti i brutalnije.