Zastupniku koji primi mito da ne glasa ili da bude suzdržan prijeti i do 8 godina zatvora!

Revidiranje kaznenog djela podmićivanja zastupnika, ali i uvođenje novog kaznenog djela, dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije, donose desete izmjene Kaznenog zakona.

Ako se utvrdi da je zastupnik primio mito kako bi izostao s glasovanja ili bio suzdržan može biti kažnjen od jedne do osam godina.

Ista zatvorska kazna predviđena je ako zastupnik u Saboru, Europskom parlamentu, zakonodavnom tijelu ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije ili kao vijećnik u predstavničkom tijelu na lokalnim razinama zahtijeva ili primi mito, prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga.

Ante Kujundžić (Most) pitao je radi li se o normi bez realne mogućnosti dokazivanja da je riječ o mitu ili o odsustvu glasovanja zbog određene bolesti. Ministar pravosuđa Damir Habijan uzvratio je kako će to utvrđivati sud. SDP-ovac Tonči Restović upozorio je da je priča oko podmićivanja zastupnika postavljena preširoko i preopćenito.

- Ovako široko postavljene radnje mogu se koristiti kao pritisak na neistomišljenike - rekao je Restović, koji je stava i da su preširoko postavljene i odredbe vezane za umjetnu inteligenciju. Ivica Baksa (NPS) pitao je tko će odgovarati kad odluku donosi algoritam, proizvođač, programer, vlasnik ili korisnik, a ministar Habijan odgovorio je kako će sud od slučaja utvrđivati je li odgovornost na fizičkoj ili pravnoj osobi. Zastupnici su stava da kažnjavanje treba proširiti i na korištenje umjetne inteligencije za "deepfake", širenje lažnih vijesti, činjenje štete osobama "deepfakeom".

Osim spomenutog, u zakonodavstvo se prenosi direktiva EU-a o suzbijanju trgovanja ljudima gdje se popisuju novi oblici kaznenog djela, kao iskorištavanje zamjenskog (surogat) majčinstva. Zbog sve većeg problema s maloljetničkim bandama, Mariju Lugarić zanimalo je hoće li se pooštriti kazne prema roditeljima zato što sve više svjedočimo tome da djeca maltretiraju, zlostavljaju i mlate drugu djecu, a ne mogu odgovarati jer su mlađi od 14 godina.

Ministar pravosuđa navodi kako je najmanji problem propisati veću kaznu za roditelje, ali je stava da je pitanje edukacije i prevencije puno bitnije.