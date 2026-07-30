Epicentar je bio oko šest kilometara južno od Siska, odnosno približno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba
JESTE LI GA OSJETILI?
Zatreslo se kod Siska
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Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je u četvrtak ujutro područje u blizini Siska. Prema prvim podacima seizmoloških službi, tlo se zatreslo u 6.29 sati, a epicentar je bio oko šest kilometara južno od Siska, odnosno približno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.
Hipocentar potresa bio je na dubini od devet kilometara.
#Earthquake (#potres) possibly felt 30 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) July 30, 2026
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