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Zatreslo se kod Siska

Piše Ivan Jukić,
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Zatreslo se kod Siska
Foto: EMSC
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Epicentar je bio oko šest kilometara južno od Siska, odnosno približno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba

Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je u četvrtak ujutro područje u blizini Siska. Prema prvim podacima seizmoloških službi, tlo se zatreslo u 6.29 sati, a epicentar je bio oko šest kilometara južno od Siska, odnosno približno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Hipocentar potresa bio je na dubini od devet kilometara.

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