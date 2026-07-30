Zatreslo se kod Siska

Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je u četvrtak ujutro područje u blizini Siska. Prema prvim podacima seizmoloških službi, tlo se zatreslo u 6.29 sati, a epicentar je bio oko šest kilometara južno od Siska, odnosno približno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Hipocentar potresa bio je na dubini od devet kilometara.