Zatreslo u susjedstvu: Snažan potres osjetio se i u Hrvatskoj

Potres jačine 4,4 stupnja prema Richteru pogodio je Italiju u 9.27 sati po lokalnom vremenu, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na dubini od oko 20 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se i izvan granica Italije, a slabiji potres registrirali su i građani u Hrvatskoj. Iz Gospića je pristigla dojava o kratkotrajnom podrhtavanju koje se moglo osjetiti u jutarnjim satima.

Građani u Italiji, osobito oni bliže epicentru, na društvenim mrežama opisivali su snažan udar. „Osjetio se snažno“, „namještaj se pomicao“, „čuo se prasak, kuća se na trenutak zatresla, a luster se lagano zanjihao“, samo su neka od svjedočanstava.

Neki su naveli i kako su osjetili pomicanje kreveta, što je dodatno uznemirilo stanovnike pogođenog područja.