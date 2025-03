Zatukao slabo pokretnu majku pa dobio 23 godina zatvora. Tužiteljstvo: 'To je premalo'

Mario Komes (52) prije dvije je godine u Ivancu na smrt zatukao teško pokretnu majku Đurđu (70) za što je na Županijskom sudu u Varaždinu nepravomoćno osuđen na 23 godina zatvora.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu izvijestilo je kako je podnijelo žalbu protiv te presude smatrajući da "izrečena kazna zatvora nije adekvatna težini počinjenog kaznenog djela". Predlažu da se okrivljeniku izrekne kazna dugotrajnog zatvora u duljem trajanju.

- Okrivljenik je proglašen krivim što je u ožujku 2023., u Ivancu, u cilju da usmrti blisku osobu (1953.), koja je bila narušenog tjelesnog i psihičkog zdravlja, i koju je već ranije zlostavljao, više puta udario je po glavi i tijelu i pritisnuo joj prsni koš, uslijed čega je žrtvi nanio ozljede od kojih je trpjela bolove i patnje te preminula - priopćilo je ŽDO Varaždin.

Podsjetimo, Đurđa je živjela u stanu sa sinom Marijom. Nakon što je policija uhitila Marija zbog sumnje u teško ubojstvo majke, razgovarali smo s bratom žrtve.

- Đurđa je moja najstarija sestra. Imala je moždani nakon kojeg je ostala slijepa i teško pokretna. Žalila se na svoju nemoć, ali... Ne mogu vjerovati da je ovako završilo - kroz suze govorio je Dragutin Bogadi (58), brat Đurđe Komes.

Nije mogao vjerovati da bi njegov nećak počinio strašan zločin za koji su ga sumnjčili.

- Dobro su se slagali. Zadnji put sam kod njih u stanu u Ivancu bio prije mjesec dana. Tad sam došao jer me nećak Mario zvao da dođem po stolnjak. Bio sam tad malo sa sestrom koja je sjedila za stolom. Strašno mi je to sve. Druga sestra me nazvala te mi je rekla da ju je Mario nazvao i rekao joj da je majku našao mrtvu nakon što se vratio iz šetnje. Došli su tad Hitna i policija. Dalje ništa ne znam - rekao je tada šokirani Dragutin.

Đurđu su svi dobro poznavali.

- Imala je sina jedinca. Njen muž je umro prije deset godina. Nismo čuli nikakvo lupanje ili vikanje. Samo je odjednom policija došla i ušla u njezin stan. Nikad ranije nismo vidjeli policiju kod njih niti čuli da je bilo nekakvog nasilja. Kako je bila bolesna, trebala joj je stalna njega. Njezin sin je puno radio te sam mu govorio da je smjesti u dom, gdje će imati stalnu medicinsku njegu. Mi smo im pomagali koliko smo mogli, ali je on odbijao takvu pomisao, iako je imao financijsku mogućnost. Rekao mi je: 'Ne mogu svoju mamu smjestiti u dom, ona mi je ipak mama'. A onda smo saznali da su njega uhitili - pričali su njihovi susjedi.

Optužnica ga je teretila za teško ubojstvo po čak tri kvalifikatorne osnove, ubojstvo bliske osobe, koja je bila posebno ranjiva zbog svoje dobi i narušenog zdravstvenog stanja i to na okrutan ili podmukao način.

Na suđenja je kazao da se kaje što se to dogodilo, no i tvrdio da se ne sjeća krivim i ne sjeća samog zločina.

O žalbama na presudu u drugom će stupnju odlučivati Visoki kazneni sud.