Zatvara se dio čvora Matulji zbog dogradnje. Radovi do 12. prosinca, ovo su obilazni pravci

Od petka, 23. listopada, od 19:00 sati do 12. prosinca, zbog radova na izvedbi unutarnje odvodnje i rekonstrukcije kolnika u čvoru Matulji na autocesti A8, za promet će biti zatvoreni krakovi 3 i 4 čvora Matulji, izvijestili su iz HAC-a.

Tijekom izvođenja radova bit će zatvorena prometnica između privremenog rotora na A8 i rotora na državnoj cesti D8 u naselju Matulji, a promet će se odvijati obilaznim pravcima:

Iz smjera Istre (Pula/Pazin) prema Matuljima i Opatiji:

· čvor Matulji (A8) → čvor Učka (A7) → čvor Trinajstići (A7) → L58108 → D8 → odredište



Iz smjera Matulja i Opatije prema Istri (Pula/Pazin):

· D8 → L58108 → čvor Trinajstići (A7) → čvor Učka (A7) → čvor Matulji (A8) → odredište



Iz smjera Ljubljane (SLO) i Trsta (I) prema Matuljima i Opatiji:

· izlaz na čvoru Trinajstići (A7) → D8 → L58108 → odredište



Iz smjera Matulja i Opatije prema Ljubljani (SLO) i Trstu (I):

· D8 → L58108 → čvor Trinajstići (A7) → čvor Učka (A7) → odredište



Iz smjera Rijeke i Zagreba prema Matuljima i Opatiji:

· čvor Trinajstići (A7) → L58108 → D8 → odredište



Iz smjera Matulja i Opatije prema Rijeci i Zagrebu:

· D8 → L58108 → čvor Trinajstići (A7) → čvor Učka (A7) → odredište