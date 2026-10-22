Obavijesti

News

Komentari 0
REKONSTRUKCIJA ČVORA

Zatvara se dio čvora Matulji zbog dogradnje. Radovi do 12. prosinca, ovo su obilazni pravci

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Zatvara se dio čvora Matulji zbog dogradnje. Radovi do 12. prosinca, ovo su obilazni pravci
Matulji: Ministar Oleg Butković na uvođenju izvođača u posao dogradnje čvora Matulji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom izvođenja radova koji će trajati do 12. prosinca bit će zatvorena prometnica između privremenog rotora na A8 i rotora na državnoj cesti D8 u naselju Matulji, a promet će se odvijati obilaznim pravcima:

Od petka, 23. listopada, od 19:00 sati do 12. prosinca, zbog radova na izvedbi unutarnje odvodnje i rekonstrukcije kolnika u čvoru Matulji na autocesti A8, za promet će biti zatvoreni krakovi 3 i 4 čvora Matulji, izvijestili su iz HAC-a.

Tijekom izvođenja radova bit će zatvorena prometnica između privremenog rotora na A8 i rotora na državnoj cesti D8 u naselju Matulji, a promet će se odvijati obilaznim pravcima:

Iz smjera Istre (Pula/Pazin) prema Matuljima i Opatiji:

· čvor Matulji (A8) → čvor Učka (A7) → čvor Trinajstići (A7) → L58108 → D8 → odredište


Iz smjera Matulja i Opatije prema Istri (Pula/Pazin):

· D8 → L58108 → čvor Trinajstići (A7) → čvor Učka (A7) → čvor Matulji (A8) → odredište


Iz smjera Ljubljane (SLO) i Trsta (I) prema Matuljima i Opatiji:

· izlaz na čvoru Trinajstići (A7) → D8 → L58108 → odredište


Iz smjera Matulja i Opatije prema Ljubljani (SLO) i Trstu (I):

· D8 → L58108 → čvor Trinajstići (A7) → čvor Učka (A7) → odredište


Iz smjera Rijeke i Zagreba prema Matuljima i Opatiji:

· čvor Trinajstići (A7) → L58108 → D8 → odredište


Iz smjera Matulja i Opatije prema Rijeci i Zagrebu:

· D8 → L58108 → čvor Trinajstići (A7) → čvor Učka (A7) → odredište

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
TEMPERATURE SVE NIŽE

Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Hladniji zrak i kiša mogli bi donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
KALKULATOR VEĆINE

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio
Nakon jučerašnjih poplava najteže je u Kaštelima, otežan je promet prema Trogiru...
POSLJEDICE NEVREMENA

Nakon jučerašnjih poplava najteže je u Kaštelima, otežan je promet prema Trogiru...

Iako se očekuje postupno smirivanje vremena, sanacija posljedica nevremena još traje, a vozačima se savjetuje oprez zbog mogućih zaostalih poplava i otežanih uvjeta na cestama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026