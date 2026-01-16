Zatvara se posljednji češki rudnik crnog ugljena

Posljednje tone izvlače se ovog mjeseca iz kilometar dubokih okna u rudniku CSM u Stonavi, blizu poljske granice, dok niske cijene ugljena te europska industrijska i ekološka tranzicija nagrizaju potražnju za nekad najcjenjenijem resursom regije.

Državna tvrtka OKD pripremala se za zatvaranje prije tri godine, sve dok ruska invazija na Ukrajinu punog opsega 2022. nije uzrokovala skok na energetskim tržištima i osigurala rudniku kratkotrajno produženje rada.

Posljednji put rudari se spuštaju u mrak podzemnom željeznicom, dok im svjetla s kaciga osvjetljavaju čelične podupirače i strojevi buše.

"Tužno je što se okno zatvara, to je težak ali dobar posao", rekao je Grzegorz Sobolewski, poljski rudar koji razmišlja o traženju drugog posla preko granice u Poljskoj, gdje su okna još uvijek u pogonu.

Direktor OKD-a Roman Sikora rekao je da je dubina rudnika postala njegova slabost. "Globalne cijene ugljena su niske, dok su naši troškovi rudarenja sve veći zbog sve većih dubina na koje idemo", rekao je.

Industrijsko središte suočava se s budućnosti nakon ugljena

Rudarstvo u regiji Ostravi započelo je potkraj 18. stoljeća i pretvorilo ruralni kutak Habsburškog Carstva u industrijsku enklavu. Investitori, uključujući obitelj Rothschild, financirali su velike industrijske projekte poput željeznica, čeličana i prateće infrastrukture, što je pomoglo privući desetke tisuća radnika u središte teške industrije.

Industrija je dobila još jedan poticaj nakon komunističke nacionalizacije 1948. godine. Tijekom 1980-ih više od 100.000 rudara radilo je u bazenu, a OKD je proizvodio do 25 milijuna tona godišnje.

Velik dio tog svijeta srušio se nakon 1989. kada se teška industrija iz komunističkog doba raspala, jame su se zatvarale jedna po jedna, a desetke tisuća rudara izgubilo je sredstva za život.

Kada je privatizirani OKD prije deset godina bankrotirao, država ga je preuzela kako bi ga postupno ugasila. Do prošlog listopada OKD je iskopao samo 1,1 milijun tona u toj godini i smanjio radnu snagu na 2300 ljudi, dok će još 1550 biti otpušteno u mjesecima koji dolaze.

Rudarstvo iza sebe ostavlja i utjecaj na okoliš, uključujući onečišćene lagune ili slijeganje tla te nadzemna postrojenja bivših rudnika.

Regija dobiva 19 milijardi kruna (907,96 milijuna američkih dolara) iz EU-ovog Fonda za pravednu tranziciju za transformaciju regija pogođenih europskim politikama dekarbonizacije.

U Poljskoj rudarstvo kamenog ugljena još uvijek zapošljava 70.000 ljudi, a sindikati su izborili obećanja o nastavku rudarenja do 2049. godine.

U zapadnoj Češkoj očekuje se da će se površinska eksploatacija lignita nastaviti još nekoliko godina.