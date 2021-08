Njemačka razmatra načine evakuacije iz Afganistana nakon što istekne rok za letove s kabulske zračne luke, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

„Dok god to situacija na terenu dopusti, želimo ostaviti zračne mostove otvorenima i evakuirati ljude s kabulskog aerodroma“, kazao je glasnogovornik na redovnoj konferenciji za medije u Berlinu

„No, već i razmišljamo o načinima nakon ovog perioda i pronalazimo rješenja za to razdoblje“, istaknuo je, dodavši da Njemačka razgovara s talibanima o omogućavanju evakuacije što većeg broja ljudi.

Njemačka je preko kabulskog aerodroma do sada evakuirala gotovo 3000 ljudi iz 43 države, rekao je novinarima u Berlinu general Eberhard Zorn. Među evakuiranima su 143 Nijemca, oko 1800 Afganistanaca te oko 350 državljana drugih članica Europske unije, naveo je.

Glasnogovornik talibana u ponedjeljak je za britanski kanal Sky News rekao da neće pristati na produljenje evakuacije iz Afganistana ako SAD ili Velika Britanijato zatraže .

"To je crvena linija. (Američki) predsjednik (Joe) Biden objavio je da će se 31. kolovoza povući sve njihove vojne snage. Znači, ako rok produlje, to znači da se produljuje okupacija premda to nije potrebno", rekao je Suhail Šahin, član talibanskog izaslanstva u Dohi.

Britanski ministar obrane Ben Wallace u ponedjeljak je rekao da Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak, na virtualnom samitu G7 posvećenom Afganistanu od SAD-a kani zatražiti nastavak operacija evakuacije i nakon 31. kolovoza.

Britanski državni tajnik za oružane snage James Heappey prethodno je u programu Sky Newsa istaknuo da odluka o produljenju američke prisutnosti u Kabulu ne ovisi samo o Washingtonu te da i talibani imaju riječ.

"Uslijedit će pregovori s talibanima. Oni će moći odabrati hoće li surađivati s međunarodnom zajednicom i tako pokazati žele li postati dio međunarodnog sustava" ili "odgovoriti da ne postoji mogućnost za produljenjem američke prisutnosti", rekao je.