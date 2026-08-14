Zatvorena omiška cesta zbog požara, gužve i na autocestama

Zbog velikog požara koji je u četvrtak navečer zahvatio omiško područje nastale su velike posljedice zbog kojih je zatvorena omiška brza cesta prema Makarskoj.

Isto tako zbog požara na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence uz regulaciju policije.

Ništa bolje stanje nije niti na autocestama. Gužve su i bez požara. Naime, na A1 na naplatnima Lučko u smjeru mora i kod Demerja u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. A kolona na naplatnoj Lučkoj u smjeru Zagreba je 2 km.

Foto: HAK

Na dionicama između čvora Ogulin i naplate Lučko, čvorova Gospić Otočac te čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Kolona kod tunela Grič u smjeru Zagreba je oko 4 km.

Na A3 između čvorova Buzin i mosta Sava u smjeru Lipovca kolona je duga 8 kilometara.