Zatvorili zračni prostor iznad Grčke zbog velikog kvara, pravi kaos na brojnim aerodromima

Grčki zračni prostor u nedjelju je bio zatvoren za sav promet nekoliko sati zbog velikog tehničkog kvara, što je izazvalo potpuni kolaps u zračnom prometu i ostavilo tisuće putnika zatočenima na aerodromima diljem zemlje. Problem je nastao u jednom od najprometnijih dana blagdanskog razdoblja, kada se velik broj putnika vraćao s odmora, što je dodatno pojačalo kaos na najvećim grčkim zračnim lukama.

Prema prvim informacijama, čini se da se situacija postupno normalizira te su tijekom popodneva zabilježeni prvi odlasci iz Atene, no potpuna stabilizacija prometa očekuje se tek u večernjim satima.

Kvar na radiofrekvencijama paralizirao sustav

Do zastoja je došlo u nedjelju ujutro, oko devet sati po lokalnom vremenu, kada su zabilježeni ozbiljni problemi s radiofrekvencijama koje koristi Grčka uprava za civilno zrakoplovstvo (HCAA). Kvar je pogodio ključne sustave u centrima za kontrolu zračnog prometa u Ateni i Makedoniji, smještenima u Elliniku, koji su odgovorni za upravljanje golemim područjem zračnog prostora, uključujući i prometne međunarodne rute iznad Egejskog mora.

Zbog nemogućnosti uspostavljanja pouzdane komunikacije između kontrole leta i zrakoplova, vlasti nisu imale drugog izbora nego obustaviti sve dolaske i odlaske. Zrakoplovi koji su se u trenutku kvara već nalazili u grčkom zračnom prostoru preusmjereni su na procedure za hitne slučajeve te su sigurno sletjeli, često uz "ručno" navođenje bez pomoći automatiziranih sustava.

Tisuće putnika zaglavile na aerodromima

Posljedice kvara bile su velike. Svi zrakoplovi na pistama grčkih zračnih luka, uključujući najveće poput Međunarodne zračne luke "Eleftherios Venizelos" u Ateni i zračne luke u Solunu, bili su prizemljeni. Brojni međunarodni letovi koji su se kretali prema Grčkoj preusmjereni su na alternativne aerodrome u susjednim zemljama, poput Italije, Turske i Cipra.

Podaci s internetskih servisa za praćenje letova, poput Flightradara, pokazivali su sablasno prazan atenski informacijski prostor letenja (FIR), koji inače vrvi zrakoplovima. Situacija je stvorila ogromne gužve i neizvjesnost za putnike koji su se našli u nezavidnoj poziciji na kraju produženog blagdanskog vikenda.

Stižu prve naznake normalizacije

Grčka uprava za civilno zrakoplovstvo odmah je, u suradnji s telekomunikacijskom tvrtkom Cosmote, započela s otklanjanjem problema. Izdana je i službena obavijest za zrakoplovce (NOTAM) u kojoj se navodi da je uvedena "nulta stopa" polijetanja i slijetanja "zbog tehničkih problema s komunikacijskim frekvencijama" te da mjera ostaje na snazi "do daljnjega". Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe, Eurocontrol, produljila je obustavu do 14:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu (UTC).

Ipak, ubrzo nakon 13 sati po lokalnom vremenu počele su stizati optimističnije vijesti. Problem je djelomično saniran, a s atenskog aerodroma "Eleftherios Venizelos" poletjeli su prvi zrakoplovi, uglavnom na odlaznim letovima. Iako je situacija još daleko od potpune normalizacije, prvi letovi pružili su tračak nade tisućama putnika.

Očekuje se da će se zračni promet u potpunosti normalizirati tijekom večeri, no kašnjenja i poremećaji u rasporedu letenja osjećat će se vjerojatno tijekom cijelog dana, pa se putnicima savjetuje da redovito provjeravaju status svojih letova.