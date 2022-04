Zaustavlja se proizvodnja u Brodosplitu. Debeljak: 'Moglo se spriječiti, HBOR bi i zaradio'

Predsjednik uprave Brodosplita Tomislav Debeljak potvrdio je u četvrtak da je, zbog sankcija ruskoj VTB banci, blokirano 60 milijuna eura sredstava te da privremeno zaustavljaju proizvodnju.

U 90 godina, koliko je duga povijest brodogradilišta u Splitu, proizvodnja nikada nije bila zaustavljena.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stopiranje proizvodnje apsolutno se moglo spriječiti. Mi smo odmah reagirali da se sa VTB banke kojojoj su zabranjene isplate - to prebaci na jedino moguće rješenje a to je HBOR. Ostale banke imaju restrikcije da od VTB-a ne mogu ništa prezuzimati. HBOR bi, kao i na svim drugim kreditima - zaradio. Ne tražimo mi pomoć u novcu, nego samo pomoć da se ono po što smo išli van, jer smo preveliki - da se vrati u HBOR, kazao je Tomislav Debeljak u Dnevniku HTV-a.

Kazao je da se kredit od VTB-a, ruske banke, ne može nigdje preuzeti, već do može isključivo HBOR kao državna tvrtka.

U ponedjeljak sastanak u HBOR-u

- Država je već VTB-u dala jamstva za taj brod. Od 120 milijuna kredita, državno jamstvo je 32. Ostatak je komercijalni kredit u koji je ušao VTB i taj je dio trebao preuzeti HBOR - kaže Debeljak.

Potvrdio je da je imao kontakte s ljudima iz Vlade i ministarstva, a u ponedjeljak ima i sastanak u HBOR-u. Nada se da će brzo riješiti problem. Napomenuo je da će, ako se kriza nastavi, Brodosplit izgubiti zaposlenike.

Istaknuo je da su zaposlenici dobili dio plaće za veljaču. Kaže, "velikim dijelom". Uopće ne želi razmišljati o gašenju brodogradilišta, kaže Debeljak.

'Mi smo profitabilni, samo smo preveliki za ugovaranje u Hrvatskoj'

- Mi smo, za razliku od ostalih - profitabilna firma, profitabilna grana s profitabilnim ugovorima. Ovdje se ne radi o pomoći kakva je bila kod Uljanika, Trećeg maja i slično - gdje su se novcem pokrivali gubici. Radi se o komercijalnoj situaciji, samo što smo mi preveliki da bi se ugovoralo u Hrvaskoj. Na žalost, eto - otišli smo u VTB -dodao je Debeljak.

U praznom brodogradilištu samo Indijci i Ukrajinci

VTB Europe, s kojom je ugovoreno financiranje gradnje dvaju novih brodova, nakon Zapadnih sankcija koje su nametnuli Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, zaustavila je sve daljnje isplate.

- Radi se o redu veličine dva kredita od 90 milijuna eura plana. Naše učešće je otprilike 60 milijuna eura. To su ogromni novci, nas je to privremeno zaustavilo - kazao je član Uprave Brodosplita Darko Pappo.

Ćorić: Država je Brodosplitu već dala milijardu i pol kuna

U Brodosplitu su pokrenuli inicijativu da iznos kredita po komercijalnim uvjetima refinancira državni HBOR, no ministar gospodarstva Tomislav Ćorić naglasio je da je država Brodosplitu već dala milijardu i pol kuna.

Škver je dobro počeo, ali su ga pandemija i rat skupo stajali, rekao je Ćorić.

- Upravo je to izazov ugovaranja novih brodova za brodogradilišta. Bojim se da Brodosplit ima taj izazov i nadam se da će ga proći. Hrvatska vlada, HBOR i Ministarstva gospdarstva i financija su uvijek za suradnju s našim brodogradilištima, no ovdje je nešto složeniji problem u pitanju - poručio je.

Radnici na nogama, očekuju plaću za veljaču

- Očekujem da će se to isplatiti. Kako će se to riješiti i na koji način mene ne interesira - ni uprava, ni premijer, ni ministri, to me ne interesira. To su njihovi problemi. Ali želim da se nastavi brodogradnja i da ljudi mogu normalno raditi i osigurati egzistenciju - poručio je Joško Franić iz Sindikata metalaca Hrvatske.

U Brodosplitu još ističu da za obje novogradnje postoje krajnji kupci, otplatni plan bez državnih potpora i subvencija. Kažu da imaju ugovorenih i novih poslova vrijednih 300 milijuna eura. Stoga ipak očekuju pomoć iz Zagreba, piše HRT.

Najčitaniji članci