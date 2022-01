Ravnatelj šibenske bolnice Kristijan Stipaničev je za Šibenski portal poručio kako je bolnica u iznimno teškoj poziciji jer od ukupno 60 Covid pacijenata imaju njih 17 na respiratoru.

- U ovoj situaciji nismo dosad bili. Na respiratoru je 17 pacijenata i to bi bio rekordan broj, s time da imamo zahtjev za još tri pacijenta da se presele sa Covid odjela u Jedinicu intenzivnog liječenja. Ako se to ostvari, mogli bismo popuniti kapacitet od 20 mjesta u Jedinici intenzivnog liječenja - poručio je i dodao kako više nemaju mogućnosti daljnjeg širenja jer nemaju ni prostora, ni opreme, a ni kadrovskih kapaciteta za to.

Splitska bolnica nema mjesta

- Ja sam u komunikaciji s regionalnim koordinatorom u Splitu i Ministarstvom zdravstva te tražimo rješenje. Vidjet ćemo hoćemo li prebacivati pacijente u druge ustanove kako bismo rasteretili ovu našu situaciju - poručio je.

Splitska je bolnica nema mogućnost prijema dodatnih pacijenata, a Stipaničev ističe kako to znači da bi išli prema zdravstvenim ustanovama na sjeveru Hrvatske gdje situacija nije toliko teška.

- Što se tiče pacijenata koji ne trebaju pomoć respiratora, u šibenskoj bolnici je spremno 80 kreveta od kojih je sada 46 zauzeto. Zadnjih dana je odnos otpuštenih i novoprimljenih stalno u porastu, ali imamo još prostora. Popunimo li i tih 80, stvorit ćemo mi još 20, to nije problem. Problem su stanja u kojima je potreban respirator i sva prateća oprema - istaknuo je ravnatelj.

'Neka ljudi sada ozbiljno shvate preporuke'

Stalno je prisutan problem i osoblja.

- Bojim se da će biti i teže uz omikron koji je puno zarazniji i brojke su sve veće. Promijenila su se i pravila oko samoizolacije sa strožim uvjetima pa se bojim da bi i puno veći broj osoblja mogao "ispadati" iz sustava zbog samoizolacija. Trenutno se kadrovski uspijevamo pokriti, ali ako ćemo sa tri Covid odjela i dvije intenzivne ići na četvrti i peti odjel, onda će trebati i dodatnog osoblja - objasnio je.

- Novi val covida miješa se s omikronom, a pojavila se i gripa. Ako do sad nisu držali distancu i nosili maske neka ljudi sada ozbiljno shvate tu preporuku jer to je jedino što nas može spasiti, i nas u zdravstvu i sve njih - zaključio je.