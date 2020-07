Zavadlav dolazi na sud pola godine nakon masakra u Splitu

Filip Zavadlav je 11. siječnja oko 15.35 sati rafalom iz kalašnjikova ubio Marina Bobana (25) za upravljačem Yamahe XT 660 pogodivši ga s deset metaka! Suvozač Jurica Torlak (38) preminuo je u bolnici

<p>Možda ću otići do suda, iako ne vjerujem da ću ga uspjeti vidjeti, popričati sa sinom makar i na hodniku... Nije redovno ročište, ne može dolaziti rodbina, a ionako ga posjećujem u zatvoru u Gospiću, rekao nam je kratko <strong>Ante Zavadlav</strong>, kojega smo sreli u njegovu “portunu” na Skalicama, splitskom kvartu u kojemu živi već godinama. </p><p>Nije htio govoriti o drugim detaljima, ali priznao nam je da nema problema sa susjedima niti pripadnicima Torcide, tek mu tu i tamo poneki momčić nešto dobaci... Nije tražio policijsku zaštitu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Policija upala u kafić u kojem je Zavadlav bio s bratom</strong></p><p>U taj obiteljski stan je <strong>Filip Zavadlav</strong> (25), Antin najstariji sin (Stanislav i Anton su, prema našim informacijama, trenutačno u komunama u drugim državama), stigao nakon masakra u splitskom Velom Varošu početkom godine. Na taj kućni broj telefona dobio ga je socijalni radnik koji je prepoznao Filipa s videosnimke koja se 11. siječnja proširila društvenim mrežama nevjerojatnom brzinom. </p><p>Uspio je dogovoriti da se nađu u obližnjem kafiću na Skalicama, gdje su na kraju Filipa i uhitili. Tri sata prije toga deseci pripadnika interventne i specijalne policije blokirali su središte Splita... </p><p>Trojicu poznanika Zavadlav je ubio, kako će se kasnije pokazati tijekom istrage, što je i navedeno u optužnici, “u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog kruga koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegova brata i njega osobno”. Optužen je za tri teška ubojstva, za što može dobiti 50 godina zatvora. </p><p>Danas u 9 sati zakazano je pripremno ročište pred splitskim Županijskim sudom koje nije otvoreno za javnost. Sutkinja Višnja Strinić zakazala je ovo ročište kako bi se sa strankama dogovorila o tehničkim aspektima suđenja, poput izvođenja dokaza i svjedoka.</p><p>Nastavak postupka očekuje se krajem kolovoza ili početkom rujna, kao i da će se održati nekoliko raspravnih dana zaredom. Suđenje će započeti pred velikim vijećem, što znači da će uz sutkinju Strinić biti još dvoje sudaca profesionalaca i troje porotnika, koji još nisu odabrani. Zavadlava će dovesti pod jakim mjerama osiguranja iz zatvora u Gospiću.</p><p>Jako osiguranje će biti i unutar splitske “palače pravde” - sutkinja Strinić je naložila šefu pravosudne policije posebnu pozornost zbog ovog slučaja. Pripremno ročište održat će se u kabinetu sutkinje, dok će glavna rasprava biti u velikoj sudnici. Poznati odvjetnik Branko Šerić, koji brani Filipa Zavadlava, već je bio meta verbalnog napada u rodnom Splitu, a desetak dana nakon zločina napadnut je i <strong>Stanislav Zavadlav</strong>.</p><p>- Ne osjećam se ugroženo, ali može se reći ‘nikad dosta opreza’. O detaljima strategije obrane ne bih sad, nakon pripremnog ročišta znat ćemo više. Što se tiče Filipa, često sam u kontaktu te bih rekao da njegovo raspoloženje ovisi od dana do dana, pa tako i komunikacija, svaki put je drugačija. No u sudnici očekujem da će slušati moje upute, u pravnim aspektima mora biti po mome - komentirao je Šerić.</p>