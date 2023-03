'Zavadlav mi je pokazao sliku kalašnjikova. Rekao je da želi impresionirati bivšu iz Srbije'

Na suđenju Filipu Zavadlavu u ponedjeljak ujutro svjedočio je socijalni radnik, Zlatko Lovrić, koji je tijekom godina vodio brigu o obitelji Zavadlav. S obzirom da predsjedavajuća sutkinja Višnja Strinić na ponovljenom suđenju pokušava utvrditi motive trostrukog ubojstva, Lovriću je postavila pitanja vezano za ljude koji su dolazili u stan i prodavali drogu njegovu bratu Stanislavu.

Lovrić je kazao da ne zna tko su te osobe, te da je za situacije saznao razgovarajući s članovima obitelji, posebno s ocem i bratom Antunom. Nije znao reći ni tko su dvije osobe koje su Filipa napale na Matejuški.

- Možda mi je i spomenuo imena, ali nisu mi ništa značila pa ih nisam zapamtio - kazao je Lovrić. Referirao se i na događaj od 6. siječnja 2020. godine kada mu je Filip kazao da je sve gore i sve lošijeg psihičkog zdravlja. Lovrić je rekao kako se to odnosilo na događaje iz prosinca 2019. godine kada je Filip polagao za brod, a nije imao novca i nije znao hoće li se uspjeti ukrcati. Dodao je da nije znao za druge probleme osim tog napada na Matejuški.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Tad sam mu savjetovao da se makne, da ode na brod i bude primjer bratu, da se problemi ne rješavaju na ulici jer mu tako neće pomoći - kazao je Lovrić koji je Filipu, kada mu je vapio da ne može više, da će se ubiti i da ne spava, sugerirao da ode liječniku po terapiju. No, navodi, Filip to nije napravio jer se bojao da će mu to opstruirati odlazak na brod.

'Zavadlav mi je pokazao kalašnjikov i rekao da želi impresionirati djevojku'

Socijalni radnik kazao je i da je znao za kalašnjikov, ali ne i da je njegov. Filip mu je naime, pokazao sliku automatske puške, no nije je on držao već je puška bila sama na slici.

- Rekao sam mu da mu to ne treba, na što mi je on rekao da se ne brinem, da je to šala, da je samo htio impresionirati djevojku iz Beograda. Slike je vrtio na mobitelu, bila je i jedna na kojoj drži pištolj, mislim da je snimljena na brodu - rekao je Lovrić.

Zavadlav je pitao Lovrića misli li je li on u stanju to napraviti, no sutkinja nije dozvolila pitanje rekavši da će to odlučiti sud. Potom je tražio da obrazloži i što je uzrok njegovih financijskih problema, na što je Lovrić kazao da je uzrok tome činjenica da se iskrcao s broda u travnju te da je ostajao bez novca.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svjedokinja koja je slučajno upoznala Zavadlava jer je njezina kćer slično godište kao i Filip, pričala je o danima koje su ona i kćer provele s njim, uglavnom u šetnjama i razgovorima..

'Jako je smršavio, bio je tužan, ali uvijek pristojan'

- Filipa smo upoznale slučajno, a oštećene nisam poznavala, niti sam čula za događaje vezano za njih. Ispred nas o tome nije pričao, taj nesretni događaj za nas je bio šok. Ja sam mislila da je korijen njegovog stanja prekid s djevojkom, da mu je to predstavljalo veliki gubitak. Zadnji put sam ga vidjela na dan kad se to dogodilo, pozvonio nam je ujutro, bio je izvan sebe, nepovezano je govorio, ništa nam nije bilo jasno - kazala je svjedokinja dodavši da je u tom periodu Filip strašno smršavio, do neprepoznatljivosti, bio je tužan, suznih očiju, ali uvijek jako pristojan.

- Taj dan otac ga je uporno zvao na ručak, a on se nije htio javiti. Zvao je socijalnog radnika da se posavjetuje, ali on se nije mogao s njim naći jer nije bio u Splitu. Socijalni radnik mu je rekao da ode kod oca i mi smo ga tamo i ostavili - kazala je svjedokinja dodavši da nije znala za obiteljske probleme niti da ga nešto drugo muči.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Socijalnom radniku je tad na telefon spomenuo i bivšu djevojku, a ja sam mu rekla da će naći bolju i ljepšu - kazala se svjedokinja, na što se Filip počeo smijati. Inače, danas je u sudnici bio smiren, nije bilo nikakvog cirkusa.

Svjedočio je i Filipov prijatelj rekavši da mu je Filip spominjao Juricu Torlaka i Marina Bobana, ali ne i Marina Ožića Paića, no da nije znao o kakvim problemima se radilo.

Također, kazao je da mu Filip nije spominjao dugove, ali jest da njegov brat Stanislav ima problema s drogom no da je taj podatak znao i općenito jer su to svi znali.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Suđenje će se nastaviti u travnju. Na današnje ročište bilo je pozvano devet svjedoka, no došla su samo tri.

