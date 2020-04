Zavadlav ostaje u Zagrebu, a ćelija mu ima otvorena vrata

Krajem tjedna će splitski tužitelj Žarko Štrbac, koji vodi istragu slučaja trostrukog ubojstva u Splitu, podnijeti zahtjev za produljenjem istražnog zatvora Filipu Zavadlavu (25), osumnjičenom za masakr u središtu Splita. Ročište na kojem će se odlučiti o tome mora se održati prije 11. travnja, što je rok kojim je "pokriveno" prethodno rješenje o pritvoru, a zbog stanja s pandemijom koronavirusa to će ročište biti održano videovezom.

- Postoji mogućnost da će zamjenik splitskog Županijskog državnog odvjetnika zadužen za ovaj strašan slučaj tada uzeti obranu osumnjičenog mladića - potvrdio nam je njegov odvjetnik Branko Šerić (68), no i da se taj dokaz može obaviti bilo kad prije podizanja optužnice.

Još kalkulira sa strategijom obrane: njegov branjenik naime može iznijeti obranu i odgovarati na pitanja tužiteljstva te svog odvjetnika, može samo dati svoj iskaz bez odgovaranja na druga pitanje te konačno može izabrati treću opciju, braniti se šutnjom.

- Nisam išao na žalbu, ali ću vjerojatno ponoviti zahtjev na sjednici optužnog vijeća, dakle kada se bude odlučivalo o pravomoćnosti optužnice - najavio nam je svoj potez odvjetnik Šerić, komentirajući odluku istražnog suca Mlađana Prvana koji je odbacio njegov zahtjev za delegacijom slučaja iz Splita.

- U ovoj fazi, kad postupak vodi Državno odvjetništvo, još nema osnova za takav zahtjev prema sudu - smatra sudac Prvan.

Odvjetnik Šerić je pak zadovoljan postignutim. Filip Zavadlav još je u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu, nije prebačen u splitski zatvor gdje bi "postojala opasnost za njegovu sigurnost".

- Na to sam upozorio u svom zahtjevu i očigledno su uvažili tu potencijalnu prijetnju. Ne znam postoji li tehnička mogućnost da se ročišta putem videoveze održavaju iz Svetošimunske ili će pak biti prebačena u Remetinec, no to nije toliko bitno. Nisam čuo da bi Filip imao ikakvih problema u BOLS-u, a iako su posjete do daljnjega strogo ograničene, kad se budu održavala ročišta putem videoveze, bilo da je riječ o produljenju istražnog zatvora ili iznošenju obrane, bit ću uz njega - kazao nam je odvjetnik Šerić, bivši dugogodišnji sudac.

Zbog pandemije korona virusa u većini kaznionica je došlo do problema s organizacijom svakodnevnog života pa je tako jedan broj korisnika Bilica, inače prilično popunjenog, prebačen u druge zatvore. U Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu su se, zbog nemogućnosti premještaja pošto su jedina takva ustanova u Hrvatskoj, odlučili na drugačiji pristup.

Svetošimunska je dodatno pogođena snažnim potresom koji je pogodio Zagreb prije desetak dana pa su odlučili - otvoriti vrata ćelija! Tako je i prostorija u kojoj se nalazi Filip Zavadlav s četvoricom cimera do daljnjega otvorena od 0 do 24 sata. Odlučeno je tako, neslužbeno doznajemo, na dan velikog potresa zbog opasnosti da pritvorenici ne bi ostali zatrpani iza rešetaka u staroj zgradi.

U međuvremenu se, unatoč krajnje neobičnim okolnostima, šetnje odvijaju po ustaljenom rasporedu, Zavadlav može svoju dnevnu tjelovježbu obavljati samo s četvoricom iz ćelije...

Splitsko tužiteljstvo istražnim zahtjevom sumnjiči Filipa Zavadlava da je "11. siječnja 2020. prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno, na protupravan način nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva,..., oko 15.35 sati naoružan navedenom puškom došao na predio Velog Varoša u Splitu...".

U idućih nekoliko minuta je ispalio više rafala i pojedinačnih hitaca (ukupno je pronađeno 36 čahura), usmrtivši u svom pohodu Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (38) te Marina Ožića Paića (25).

Tema: Masakr u Splitu