Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

Visoki kazneni sud RH smanjio je Filipu Zavadlavu (29) kaznu zatvora s 40 na 35 godina za tri hladnokrvna ubojstva iz 2020. godine. U kaznu su uračunali i to da je Zavadlav već pet godina u istražnom zatvoru, ali i slažu se sa Županijskim sudom u Splitu da nije počinio tri teška ubojstva, već tri ubojstva. Zvuči kao da razlike nema, međutim, u Zavadlavovom slučaju, razlika je u tome je li planirao ubiti troje ljudi ili ne.

- Visoki kazneni sud je ocijenio pravilnim zaključak prvostupanjskog suda da su u postupanju optuženika dokazana obilježja tri kaznena djela ubojstva, a ne kako tvrdi državni odvjetnik da je riječ o tri kaznena djela teškog ubojstva. Naime, pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da način počinjenja kaznenih djela rekonstruiran prema snimkama nadzornih kamera, rezultatima provedenih vještačenja i sadržaju iskaza svjedoka, kao i odabir mjesta i vremena počinjenja kaznenih djela, nisu rezultat "…prethodno donesene odluke i plana…", već da je optuženikova namjera na ubojstva ostvarena situacijski kako su žrtve nailazile motorima na trg. Dakle, nije s dostatnom sigurnošću utvrđeno da se radi o bezobzirnoj unaprijed planiranoj osveti prema ciljanom (većem) broju osoba iz narkomanskog miljea. Iako su sva tri kaznena djela u biti motivirana željom za osvetom koja, međutim, uz izostanak drugih potrebnih elemenata nema obilježja bezobzirnosti u kontekstu kvalifikatorne okolnosti kaznenih djela teškog ubojstva - piše u priopćenju VKS-a.

Split: Nastavljeno ponovljeno suđenje Filipu Zavadlavu | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Nije znao u koga puca?

U obrazloženju žalbe, tužiteljstvo navodi da je Zavadlav vjerovao da su trojica ubijenih dio narko miljea i upravo je njih čekao i namjeravao ubiti, tako da se radi o bezobzirnoj osveti. Međutim, na suđenju nisu dokazali da trojica imaju veze s narko miljeom, da su poznavali Zavadlava ili njegovog brata, tražili od Zavadlava novce. Dapače, sud tvrdi da nema komunikacije između ubijenih koja bi to dokazala. A od trojice ubijenih, samo je jedan komunicirao s Filipom Zavadlavom i to dva mjeseca prije ubojstva. Sud tvrdi i da je Zavadlav bio udaljen od dvije žrtve koje su na glavi imale kacige, pa ne vjeruju ni da je znao u koga puca. Međutim, ciljao im je vitalne organe, što pokazuje da ih je htio ubiti. Zbog toga, sud tvrdi da se radi o osveti, a ne o bezobzirnoj osveti.

Split: Suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

S 15 na 12 godina

Uzimali su u obzir i otegotne i olakotne okolnosti. Tako je Zavadlav bio bitno smanjeno ubrojiv, ima teške osobne i obiteljske prilike i izrazito je mlad (u trenutku ubojstava je imao 24 godine). S druge strane, otegotne okolnosti su to što je ubojstva počinio kalašnjikovom, ubio je tri mlade osobe, bio je jako odlučan u tome, hladnokrvan i ustrajan. Tu je i njegovo ponašanje nakon ubojstava, nekritičnost prema tome što je napravio, odsutnost empatije i izostanak kajanja. VKS isto tako piše da mu ne može biti otegotna okolnost što je već ranije osuđivan, jer se radi o presudi za ugrožavanje javnosti u trenutku kad je počinio ubojstva Marina Bobana (25), Jurice Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25). Tako sud smatra da su kazne od po 15 godina za svako ubojstvo previsoke, pa je za svako ubojstvo dobio 12 godina. Za ugrožavanje javnosti je već dobio dvije godine i šest mjeseci.

Sud tako piše da se svrha kazne može ostvariti i s 35 godina u zatvoru. Tu navode da je svrha kazne prevencija i društvena osuda, a vjeruju i da će se nakon 35 godina, uz rehabilitaciju i socijalizaciju, moći ponovno uključiti u društvo. Zavadlav će tako izaći iz zatvora s 59 godina. Na ovu odluku DORH se može žaliti pa će o svemu odlučivati Vrhovni sud.

Pokretanje videa... 01:29 Policija upala u kafić u kojem su sjedili ubojica i brat... | Video: 24sata/pixsell

Manevri za rušenje presude

Zavadlav je u svojoj žalbi na presudu od 40 godina tražio da se presuda ukine i da ga se proglasni nevinim. Među ostalim, napisao je i da je suđenje bilo neregularno jer je na raspravi 29. rujna 2023., tijekom dokaznog postupka, bio udaljen iz sudnice tako da je bio onemogućen iznositi primjedbe na dokaze. Dapače, citira dio zakona u kojemu piše da je njegova prisutnost na raspravi obvezna.

Međutim, Zavadlav je tad upadao u riječ sutkinji, dobacivao, citirao Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Konvenciju o ljudskim pravima. Predložio je i nova dva svjedoka, a kad je sutkinja njegove prijedloge krenula diktirati u zapisnik, i na to je imao prigovore. Na kraju ga je, nakon više upozorenja, izbacila iz sudnice. To izbacivanje je u žalbi sad pokušao iskoristiti da se sudski postupak proglasi neregularnim, ali VKS kaže da ne može. Naime, ako okrivljenik u sudnici narušava red, može biti udaljen dok se ne pročitaju svi dokazi, a onda ga se uvodi natrag i obavještava ga se o tome što je propustio. Županijski sud u Splitu je to tako i napravio pa je VKS ocijenio da je postupak vođen po zakonu.

Split: Suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Zavadlav tvrdi i da snimke na kojima se vidi kako hoda ulicama Splita s kalašnjikovom nisu autentične, da na njima nije on i da svjedoci lažu, a i da ih policija nije smjela uzeti zbog Zakona o zaštiti podataka. Žali se i da forenzičari na terenu nisu odobreni sudski vještaci, što i ne moraju biti jer su zaposleni u ovlaštenoj instituciji, da su tragovi baruta i DNA nevaljani, kao i da je sud nezakonito koristio psihijatrijsku procjenu njegovog stanja nakon što je ubio tri osobe. Također, ne slaže se sa sudskim vještacima koji kažu da u trenutku ubojstava nije bio psihotičan. Nije zadovoljan ni braniteljem po službenoj dužnosti kojeg je dobio, tvrdi da ga je loše branio i da bi bilo bolje da se branio sam. Riječ je o odvjetniku Toniju Vukičeviću koji ga je branio nakon što je Zavadlav promijenio čak pet odvjetnika, s time da je zadnji sam odlučio da ga više neće braniti. To nije novost u visokoprofilnim slučajevima, radi se o taktici odgađanja donošenja presude.

Pokretanje videa... 05:19 Split: Završna riječ okrivljenog Filipa Zavadlava | Video: 24sata/pixsell

Tvrdi i da je cijela optužnica krivo postavljena, jer ne vjeruje da je počinio tri kaznena djela, nego jedno produljeno kazneno djelo jer se sve dogodilo u par minuta, na manjoj površini, napravio je tri puta istu stvar odnosno ubio tri osobe istim oružjem. Tim dijelom žalbe sam sebi skače u usta jer prvo tvrdi da nije on, da na snimkama nije on i da nema dokaza da je on kriv. Uz to, svako ubojstvo je zasebno kazneno djelo. Tvrdi i da je bio neubrojiv i da onda ne može snositi odgovornost za ubojstva. To je isto tako pokušao dokazati kad je na sudu počeo pričati samo talijanski jezik, no vještaci su utvrdili da glumi i da je ubrojiv i sposoban pratiti suđenje.

- Obrana optuženika i po njenom sadržaju i po evidentnoj teatralnosti u nastupu je pravilno ocijenjena kao unaprijed sračunata na otklanjanje kaznene odgovornosti - stoji u obrazloženju odluke.

Drugim riječima, htio je da ga se proglasi psihički bolesnim i zbog toga onda i nevinim.