Ravnateljstvo Zavoda za hitnu medicinu u Velikoj Gorici seli se u privatnu kuću vrijednu 1,7 milijuna kuna. Za to su morali podići kredit s rokom otplate od pet godina.

Selidbom ravnateljstva iz doma zdravlja u privatnu kuću, kaže nam ravnatelj Zavoda za hitnu, Davorin Gajnik, oslobodit će se gotovo 100 metara kvadratnih prostora i na taj način prenamjenom napraviti više mjesta za obavljanje medicinske djelatnosti u Domu zdravlja u Velikoj Gorici.

Nekoliko sugovornika koje smo kontaktirali, a koji će biti spomenuti u ovom tekstu, potvrdili su nam da je to zaista točno - mjesta nema i seljenje ravnateljstva će zaista omogućiti više prostora za medicinsku djelatnost. No zašto se od svih mogućih prostora sele baš u privatnu kuću koja nije niti opremljena kao uredski prostor?

Mihael Zmajlović, predsjednik SDP-a Zagrebačke županije i kandidat za župana, prošli je tjedan sazvao konferenciju za novinare gdje je opisao problem. Kontaktirali smo ga da nam detaljnije objasni situaciju.

- Kad smo na Skupštini Zagrebačke županije mi te materijale vidjeli, prvo što bode oči je da Zavod kupuje kuću u kvartu gdje su obiteljske kuće u Velikoj Gorici da bi premjestili ravnateljstvo. Nadalje, u dokumentima se vidi da je bio raspisan javni poziv za kupnju nekretnine koji je trajao samo osam dana i u tih osam dana se javila samo jedna ponuda. To nam je bilo sumnjivo, pa smo tražili skidanje te točke s dnevnog reda. Osim toga nije niti procijenjeno koliko u tu kuću još treba uložiti da bi se uopće sve privelo svrsi - priča nam Zmajlović.

'To je licemjerno'

Dodaje kako je to obiteljska kuća u koju će trebati uložiti dosta novca, što tada niti župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, niti ravnatelj Gajnik, nisu argumentirali.

- Župan i njegova većina su to branili - da je to nužno, da je unapređenje hitne, no svakome tko to gleda sa strane se to čini sumnjivo. Kako baš sad usred pandemije da se skoro 2 milijuna kuna daje za izmještanje ravnateljstva, a s druge strane u Velikoj Gorici imate građanske inicijative koje skupljaju novce za opremanje vozila hitne. Da građani skupljaju donacije, dok oni daju 2 milijuna kuna za kuću - to izgleda krajnje licemjerno - kaže Zmajlović.

Problem vidi i MOST-ov kandidat za župana, dr. Ivan Bekavac.

- Istina je da Zavodu za hitnu medicinu u Velikoj Gorici nedostaje ambulantnog prostora za rad medicinskog osoblja i istina je kako je potrebno povećati dostupnost zdravstvene zaštite u hitnoj medicini na lokaciji u centru Velike Gorice. No, kupnja kuće na kredit nije idealno rješenje. Uvjeren sam kako bi bilo povoljnije i kvalitetnije rješenje, osigurati radni prostor za djelatnike u obliku dugoročnog najma ili u okviru postojećeg gradskog ili županijskog prostora - kaže.

S prijedlogom rješenja slaže se i Zmajlović.

- Kada smo održali konferenciju za medije, počeli su nas zvati građani iz te ulice kojima nije jasno kako se navedeno uopće dogodilo. Sigurni smo da je bilo stanova koji su se mogli kupiti za nižu cijenu i koji bi bili odmah useljivi ili da se mogao naći neki dugoročni najam. Ovako izgleda da je nekome ovo pogodovalo - kaže.

'Kuća se prodavala od 2017. godine'

I mi smo kontaktirali neke od susjeda iz ulice, no iako smo rekli da mogu ostati anonimni, nisu bili zainteresirani davati izjave novinarima. Ipak, jedna je susjeda prokomentirala:

- Drago mi je da je susjeda prodala kuću, to vam mogu reći. Kuća se stvarno dugo prodavala, od 2017. godine. A sad, je li to nečije maslo ili nije, ne bih vam znala reći - bila je kratka.

U Facebook grupi ‘Velika Gorica može i mora bolje!’ neki od građana komentirali su kako je očito da se radi o prevari.

- Ne znam koga uprava hitne pokušava napraviti idiote? Dok se politika svih boja nije dosjetila uhljebiti još beskorisnih članova stranaka i odvojila županijsku hitnu u zasebnu ustanovu, cijeli prostor bio je na raspolaganju hitnoj pomoći, postojala je ordinacija i sestrinska soba, sobe za odmor vozača, tehničara i liječnika. Ljudi su imali skoro pristojne uvjete za rad. Koja su poboljšanja stvorena otkad je hitna pomoć zasebna ustanova? - stoji u jednom komentaru.

- 1. Pratiti tijek novca (tko je kupac, kome stvarno idu pare i koliko od prodajne cijene ostaje kupcu) 2. Izvođač i cijena radova prilagodbe objekta (Elektropetek style ili?) To su pitanja za USKOK, poreznu i sl. - komentira drugi građanin.

'Pa to je bila jedina nekretnina koja se javila'

Ravnatelj Zavoda za hitnu, Davorin Gajnik demantirao nam je da je natječaj namješten.

- Mi smo naime tu kuću uzeli jer je zadovoljavala uvjete, a i bila je jedina nekretnina koja se javila na natječaj koji smo objavili u dnevnom tisku. Da je bilo više prijava, razmotrili bismo ih sve i našli onu koja nam najbolje odgovara. Mogli su se javiti svi koji prodaju nekretnine, s tim da je u natječaju bila navedena procjena koliko bi nama bilo dovoljno - od 170 do 200 kvadrata. Ova kuća ima sveukupno 550 kvadrata sa svim prostorima koji su tamo. Mi nismo išli ciljati neku zgradu, već smo išli otvoreno da nam se javi bilo tko - objašnjava ravnatelj i dodaje:

- Objekt nama odgovara, pogotovo za te novce. Radi se o 1,7 milijuna kuna za 550 kvadrata, pa vi računajte, to je vrlo povoljno - kaže.

Pokušali smo kontaktirati i vlasnicu nekretnine, Mariju Barun (Lovrić) iz Velike Gorice, no nažalost nismo imali uspjeha.

Ono što smo uspjeli saznati jest da je kuća bila oglašena na Njuškalu 2017. godine te preko agencije Kota GPN d.o.o. 2018. godine. Ti su oglasi nakon kupnje kuće, izbrisani.

O tome zašto nisu razmotrili opciju trajnog najma, ravnatelj kaže da bi on na kraju ispao skuplji, a ulagalo bi se u tuđu nekretninu. Ovako će ostati Zavodu.

- Grad nema adekvatnog prostora, osim jednog od starog Crvenog križa koji bi nas, da smo ga iznajmili, koštao više da ga uopće dovedemo u svrhu. Zavod trenutno ima jednu garažu u najmu za servise i tekuće održavanje naših vozila i to nas košta 1000 eura mjesečno. To ćemo sada preseliti na novu lokaciju, pa će naš mehaničar tamo servisirati naša vozila tako da ćemo i tu uštedjeti. Vidite, mi smo se maksimalno gospodarski ponašali. I bilo koji najam dugoročni je zapravo ulaganje u tuđe, a ovo će ostati Zavodu - objasnio nam je ravnatelj.

Preseliti su se, kaže, morali zbog kroničnog nedostatka prostora.

- Prostorije ravnateljstva imamo u sklopu Doma zdravlja u centru Velike Gorice. Nema mjesta ne za mene, već za medicinu. Osnovni je cilj uređenje prostora za medicinsku djelatnost i boravak radnika u Gorici. A to je jedino moguće ako se ravnateljstvo makne, dakle medicina se širi na naše prostore. Mi nemamo nikakvih prostorija nekakvih trećih, već imamo jednu ordinaciju na grad od 70 000 ljudi i jedino što možemo napraviti jest da se mi maknemo i da se urede uvjeti za medicinsku djelatnost - kaže.

Ravnatelj: Ulaganja neće biti skupa

Što se tiče ulaganja u kuću, kaže da ona neće biti toliko skupa.

- Vrlo malo ćemo morati uložiti kako bi se ta kuća prenamijenila. Mi naime trebamo uredske prostore. Moj ured je moj radni stol, moj kompjuter i ja. Gdje god se ja sjednem - radim, dakle meni ne trebaju neki posebni uvjeti u prostoru. Ulaganje će biti minimalno jer je kuća u dobrom stanju - objašnjava.

S obzirom da se kuća nalazi oko 1,5 kilometar udaljena od Doma zdravlja, ravnatelj kaže da niti to nije problem.

- To što je kuća udaljenija neće predstavljati nikakav problem jer ravnateljstvo nije vezano za obavljanje medicinske djelatnosti. Sam Zavod radi u osam ispostava, tada da ih je do sada sedam bilo bez nas, a sada će i osma - kaže.

Kredit za kuću već je odobren.

- Kredit je odobren, ja sam sklopio ugovor i trebali bi novce isplatiti gospođi početkom godine. Nadam se da bi se s početkom ožujka mogli preseliti. Mi tamo moramo izvršiti kabliranje - povući instalacije da imamo internetsku povezanost i to je obavezno napraviti prije preseljenja. Ostalo - neko farbanje i slično, to su neki zahvati koji kraće traju i malo koštaju - kaže ravnatelj, no nije specificirao koliki je to iznos.

Nakon toga, slijedi prenamjena prostora u domu zdravlja u medicinske prostore. Financiranje tog dijela neće biti iz podignutog kredita.

- Prilikom toga poštovat ćemo sve zakonske odredbe, a sve bi trebalo koštati oko 200.000 kuna - kaže ravnatelj koji nije komentirao odakle će prikupiti taj iznos.

- Mi ćemo tamo tako imati dvije ordinacije, opservaciju i prenamijenit ćemo prostorije za boravak ljudi i čekaonice. Kada se preselimo, oslobodit će se oko 100 kvadrata prostora - veći dio ćemo prenamijeniti u medicinski prostor, a manji dio za boravak djelatnika koji nakon recimo smjene od 24 sata moraju odspavati kako bi mogli ići kući ili u pauzama, ovisno o dežurstvima - kaže ravnatelj.

Zadovoljštinu će tražiti na sudu?

Za komentar smo kontaktirali i župana Kožića, a odgovor nam je stigao iz njegovog ureda od pročelnice ureda župana Mirjane Oštrec Bosak.

Župan je tako poručio da je kredit za kupnju nekretnine Skupština podržala s 31 glasom za i samo pet glasova protiv.

Osim toga, nije komentirao zašto se Zavod za hitnu medicinu seli u kuću, već se osvrnuo samo na konferenciju za medije koju je organizirao Zmajlović.

- Iza višemjesečnih medijskih napada stoji jedino i isključivo kandidatura Mihaela Zmajlovića na mjesto župana na predstojećim lokalnim izborima. Očito je strategija gospodina Zmajlovića ne ponuditi nikakav konkretan program već pokušati skupljati jeftine političke poene blateći me u javnosti. Stoga ću biti primoran zadovoljštinu potražiti na sudu - stoji u komentaru.

Mihael Zmajlović komentirao je kako to nema nikakve veze s njegovom kandidaturom.

- Iako me župan još od konferencije za medije optužuje da to radim zbog svoje kandidature, to naprosto nije tako. Jednostavno, nešto je ovdje mutno i građani Velike Gorice, ali i svi mi, imamo pravo znati što se događa - zaključio je.