Završen Maraton lađa: Prvi put dvije ekipe dijele prvo mjesto

<p>Pobjednici 23. Maratona lađa su po prvi puta od kada se organizira maraton dvije ekipe. Ekipa Zagreba i ekipa Stabline po odluci sudaca nakon što su pregledane snimke dijele prvo mjesto. Drgog mjesta nema, a treće mjesto je pripalo ekipi Sv. Ilija iz Metkovića. Ove je godine maraton održan uz stroge epidemiološke mjere. Na 23. Maratonu lađa sudjelovale je 35 ekipa iz cijele Hrvatske. </p><p>U organizaciji Udruge lađara Neretve na stazi dugoj 22,5 kilometra sve ekipe na putu od Metkovića do Ploća priželjkivale su svoju pobjedu i veliki štit kneza Domagoja. Unatoč epidemiološkim mjerama mnogi su Metkovčani i njihovi gosti došli ipratiti lađare. </p><p>U Metkoviću se u subotu moglo vidjeti političare i saborske zastupnike Božu Petrova, Nikolu Grmoju, Antu Kujundžića, Sabinu Glasovec, te ministrica Mariju Vučković izaslanicu premijera Andreja Plenkovića, Branko Bačić izaslanik predsjednika Sabora.</p><p>Točno u 17 sati sa starta ispod neretvanskog mosta generalni pokrovitelj Maratona lađa predsjednik RH Zoran Milanović sa broda je zamolio da se pucnjem označi početak starta. Zaveslali su lađari snažnim zamasima u svojim lađama prema cilju. Tijekom cijele rute vodila se tijesna utrka između dvije ekipe Zagreba i Stabline. </p><p>U jednom trenutku nekih tri kilometra od cilja na prolazu Čeveljuša gdje je sudac označio prolaz za lađare Zagreba mnogi su pomislili kako je već ekipa Zagreba osigurala pobjedu. Naime na tom prolazu može proći samo jedna lađa prva i upravo je tu sudačka prednost bila za lađare Zagreba što je već na neki način označilo pobjednika. </p><p>I bilo je tako na cilju slavila je ekipa Zagreba, a ekipa Stabline se zadovoljla sa drugim mjestom. No onda je uslijedio hladni tuš jer su suci detaljno pregledali snimke završnice maratona i donijeli odluku da ove dvije ekipe podijele prvo mjesto. </p><p>Veliki štit kneza Domagoja predsjednik Milanović koji nije držao govor već samo čestitao pobjednicima najprije je uručio ekipi Zagreba, a potom i ekipi Stabline. Pomalo neobičnu slavljeničku druženje nastavljeno je u sportskom ozračju. Tek je ostalo neodgovoreno gdje će veliki štit Domagoja biti do slijedećeg maratona, u Zagrebu ili u dolini Neretve u Stablini.</p>