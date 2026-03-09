Obavijesti

UTVRĐUJU TOČAN UZROK

Završena je obdukcija tijela tri člana obitelji u kući kod Poreča

Piše Hajrudin Merdanović, Dijana Marić, Iva Tomas,
Završena je obdukcija tijela tri člana obitelji u kući kod Poreča
Foto: Sasa Miljevic

Dvorište 'kuće strave' prekrilo je smeće, pošta na ulazu se samo gomilala, a sumnju da se nešto stravično dogodilo pobudili su psi vlasnika koji su duže vremena tumarali sami i gladni

Istru je šokirala vijest u četvrtak da su u kući u mjestu Filipini kod Poreča pronađena tri mrtva tijela, a policija je priopćila da su obdukcijom utvrdili da je riječ o dvije ženske osobe i jednom muškarcu. Prema zasad dostupnim nalazima, na tijelima nisu pronađeni vidljivi tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, piše Jutarnji list.

Troje mrtvih kod Poreča
Foto: Sasa Miljevic

Tijekom obdukcije izuzeli su uzorke, koje će poslati na toksikološku analizu i biološko vještačenje kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija i dalje provodi istragu kako bi rasvijetlila sve okolnosti događaja.

Podsjetimo, istarsku i širu javnost u četvrtak je šokirala vijest da su u obiteljskoj kući pronađena tri tijela u visokom stupnju raspadanja. Što se zapravo dogodilo nikome u mjestu nije jasno. Susjedi koje smo zatekli u malom mjestašcu s većinom objektima za najam u turizmu kazali su da vlasnike nisu vidjeli nekoliko mjeseci.

Filipini: U obiteljskoj kuci pronađena tri beživotna tijela
Foto: Sasa Miljevic

Cijeli prizor na mjestu događaja bio je sablastan. Dvorište 'kuće strave' prekrilo je smeće, pošta na ulazu se samo gomilala, a sumnju da se nešto stravično dogodilo pobudili su psi vlasnika koji su duže vremena tumarali sami i gladni. Neki od susjeda pričaju da vlasnike nisu vidjeli od ljeta, te da su kuću naslijedili.

