Završena je obdukcija tijela tri člana obitelji u kući kod Poreča
Istru je šokirala vijest u četvrtak da su u kući u mjestu Filipini kod Poreča pronađena tri mrtva tijela, a policija je priopćila da su obdukcijom utvrdili da je riječ o dvije ženske osobe i jednom muškarcu. Prema zasad dostupnim nalazima, na tijelima nisu pronađeni vidljivi tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, piše Jutarnji list.
Tijekom obdukcije izuzeli su uzorke, koje će poslati na toksikološku analizu i biološko vještačenje kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija i dalje provodi istragu kako bi rasvijetlila sve okolnosti događaja.
Podsjetimo, istarsku i širu javnost u četvrtak je šokirala vijest da su u obiteljskoj kući pronađena tri tijela u visokom stupnju raspadanja. Što se zapravo dogodilo nikome u mjestu nije jasno. Susjedi koje smo zatekli u malom mjestašcu s većinom objektima za najam u turizmu kazali su da vlasnike nisu vidjeli nekoliko mjeseci.
Cijeli prizor na mjestu događaja bio je sablastan. Dvorište 'kuće strave' prekrilo je smeće, pošta na ulazu se samo gomilala, a sumnju da se nešto stravično dogodilo pobudili su psi vlasnika koji su duže vremena tumarali sami i gladni. Neki od susjeda pričaju da vlasnike nisu vidjeli od ljeta, te da su kuću naslijedili.
