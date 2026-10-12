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POKRENUT INSPEKCIJSKI NADZOR

Završile i na hrvatskom tržištu! U Italiji više od 100 zaraženih salmonelom zbog cherry rajčica

Piše HINA,
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Završile i na hrvatskom tržištu! U Italiji više od 100 zaraženih salmonelom zbog cherry rajčica
Foto: canva, ilustracija
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Prema pisanju talijanskih medija, u Italiji je prijavljeno više od stotinu slučajeva salmoneloze koji se povezuju s konzumacijom cherry rajčica...

Cherry rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio je u ponedjeljak Državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u tijeku.

Sanitarna inspekcija zaprimila je putem europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) hitnu obavijest o prisutnosti bakterija Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona u cherry rajčicama podrijetlom iz Italije.

Riječ je o rajčicama iz serije L2852003641/21E005701, u kojima je salmonela otkrivena tijekom dodatnih uzorkovanja provedenih u sklopu istrage o 117 slučajeva salmoneloze u Italiji

Iz Državnog inspektorata ističu da sporne rajčice, prema dosad dostupnim informacijama, nisu bile izravno isporučivane u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti nabavili u Italiji.

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"Utvrđeno je da je nekoliko subjekata s područja Istre i Primorja sporne rajčice nabavilo u poslovnici METRO u Trstu”, navode iz Inspektorata.

Dodaju da su putem RASFF sustava zaprimili i distribucijsku listu s nazivima poslovnih subjekata koji su navedene proizvode stavili na tržište u Hrvatskoj te da su inspekcijski nadzori kod njih u tijeku.

Zasad nije poznato o koliko je poslovnih subjekata riječ, koje su količine rajčica nabavljene niti jesu li proizvodi već prodani ili posluženi potrošačima.

U Italiji više od stotinu slučajeva salmoneloze

Prema pisanju talijanskih medija, u Italiji je prijavljeno više od stotinu slučajeva salmoneloze koji se povezuju s konzumacijom cherry rajčica.

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Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a sumnja se da bi izvor kontaminacije mogla biti voda za navodnjavanje jer je u njoj također otkrivena bakterija salmonele. Točne okolnosti zaraze i povezanost pojedinih serija rajčica s oboljelima još se istražuju.

Salmoneloza je crijevna infekcija koja najčešće izaziva proljev, povišenu temperaturu, bolove i grčeve u trbuhu, mučninu te povraćanje. Kod većine zdravih osoba prolazi bez težih posljedica, no ozbiljnije komplikacije moguće su kod male djece, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta.

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