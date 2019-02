Završile na sudu: Studentice su 'krale' hranu iz kontejnera

- Dvije studentice su osuđene na pojedinačne novčane kazne od 225 eura uvjetno na dvije godine te na osmosatni rad u dobrotvorne svrhe, prenosi dnevnik Muenchener Merkur.



Državno odvjetništvo je tražilo kaznu od 450 eura smatrajući da se radi o „posebno teškom“ slučaju oduzimanja tuđe imovine s obzirom na to da su se kontejneri za otpad nalazili iza zaključane ograde, koju su osuđene otvorile univerzalnim ključem.



Dvije studentice su pripadnice pokreta koji traži odgovorniji odnos prema živežnim namirnicama koje, unatoč činjenici da su pogodne za prehranu, bivaju odbačene zbog isteka roka do kojeg je najbolje konzumirati tu namirnicu.



Njihov odvjetnik je ukazao na to da se bačene namirnice više ne može smatrati imovinom s obzirom na to da se vlasnik njihovim bacanjem u otpad odrekao vlasništva, što sud međutim nije priznao.



Suđenje su popratili i prosvjedi na kojima se tražilo da se i u Njemačkoj, slično kao nedavno u Češkoj, uvede zakon koji bi trgovce obvezao na to da ne bacaju namirnice koje su još jestive, nego da ih podijeli pučkim kuhinjama.



Dvije studentice su u razgovoru za Spiegel Online objasnile kako žele pomoći i drugima protiv kojih se trenutno zbog tzv. „containeringa“, kako mediji nazivaju ovu vrstu „krađe“, u Njemačkoj vode procesi.



- Naš cilj je da uđemo u dijalog s političarima i da otvoreno nastupimo protiv bacanja živežnih namirnica - rekla je jedna od osuđenih.



Prosvjed protivnika bacanja živežnih namirnica u Fuerstenfeldbrucku podržala je stranka Zeleni.