Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA TRKA

Završile prijave kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu: U trci i dekan Pravnog fakulteta

Piše HINA., hina, Hina,
Čitanje članka: 1 min
Završile prijave kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu: U trci i dekan Pravnog fakulteta
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Koprić je svoju kandidaturu potvrdio na facebooku u utorak, napisavši da Sveučilište u Zagrebu stagnira i da je sve lošije rangirano na relevantnim svjetskim listama

Završile su prijave kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od akademske godine 2026./2027. do 2029./2030., a svoju je kandidaturu potvrdio dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić. Prijave kandidata trajale su do utorka, 30. prosinca u 16 sati, a Izborno povjerenstvo nije odgovorilo na Hinin upit koliko ih je pristiglo.

POBUNA NA FAKULTETU Ovo nije radio ni Damir Boras: 'Nismo nasilni, zbog suspenzije bih mogla ostati bez Erasmusa'
Ovo nije radio ni Damir Boras: 'Nismo nasilni, zbog suspenzije bih mogla ostati bez Erasmusa'

Koprić je svoju kandidaturu potvrdio na facebooku u utorak, napisavši da Sveučilište u Zagrebu stagnira i da je sve lošije rangirano na relevantnim svjetskim listama.

- Nedavno smo pali za još 200 mjesta. Pritom Rektorat buja brojem zaposlenih te troši sve više novca, premda svojim fakultetima i akademijama ne nudi važne akademske usluge, kako to rade relevantna inozemna sveučilišta", poručio je Koprić, nazvavši odlučivanje na Sveučilištu tromim, "bez rasprave i suočavanja argumenata te opterećeno formalnim momentima".

Svoj je program, koji je predao uz kandidaturu, naslovio "Korištenjem stoljetnog institucionalnog iskustva do izvrsnog, svjetski relevantnog i participativnog sveučilišta". Poručio je da se zalaže za Sveučilište "koje putem partnerstva i suradnje sa svim svojim unutarnjim (studenti, nastavnici, istraživači, stručne službe) i vanjskim dionicima (gospodarstvo, civilno društvo, profesije, sve razine vlasti ) ostvaruje sve svoje zadane ciljeve".

Za trenutnog rektora, Stjepana Lakušića, očekuje se da se također prijavio.

Objava kandidatura najkasnije do 11. veljače

PRIZNANJE Sveučilište u Zagrebu: Rektor Lakušić dodijelio 109 nagrada
Sveučilište u Zagrebu: Rektor Lakušić dodijelio 109 nagrada

Za rektora Sveučilišta u Zagrebu može biti izabran nastavnik Sveučilišta u Zagrebu zaposlen na znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom izboru ili redovitoga profesora u punom radnom vremenu.

Izborno povjerenstvo, čiji je predsjednik Vladislav Brkić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Poziv za dostavu prijedloga za izbor rektora donijelo je 3. prosinca. Zaprimljene prijave dostavlja ovlaštenim predlagačima do 13. siječnja. 

Ovlašteni predlagači su najmanje jedno vijeće područja ili najmanje tri vijeća znanstveno-nastavnih odnosno umjetničko-nastavnih sastavnica, pri čemu vijeće područja i vijeće sastavnice mogu predložiti samo jednog predloženika.

SURADNJA S TTF-OM FOTO Atsu na hrvatski način: Studenti TTF-a napravili kostim junakinje iz igre Ghost of Yotei
FOTO Atsu na hrvatski način: Studenti TTF-a napravili kostim junakinje iz igre Ghost of Yotei

Izborne sjednice vijeća područja i vijeća sastavnica trebaju se održati najkasnije do 4. veljače, a dotad se dostavljaju i prijedlozi ovlaštenih predlagača Izbornom povjerenstvu. Ono je dužno najkasnije do 11. veljače objaviti kandidature na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kandidati za rektora iznose i brane programe rada na izvanrednoj sjednici Senata, 26. veljače. Izborna sjednica Senata održat će se 10. ožujka. Postupak izbora provodi se tajnim glasovanjem, a za izbor rektora potrebna je natpolovična većina ukupnoga broja glasova članova Senata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE

Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Navedena Odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police
'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'
TRAGEDIJA U SUKOŠANU

'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'

Mladić bolovao od autizma. Mještani Sukošana su potreseni. To je dobra obitelj, kažu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025