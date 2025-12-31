Završile prijave kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu: U trci i dekan Pravnog fakulteta

Završile su prijave kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od akademske godine 2026./2027. do 2029./2030., a svoju je kandidaturu potvrdio dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić. Prijave kandidata trajale su do utorka, 30. prosinca u 16 sati, a Izborno povjerenstvo nije odgovorilo na Hinin upit koliko ih je pristiglo.

Koprić je svoju kandidaturu potvrdio na facebooku u utorak, napisavši da Sveučilište u Zagrebu stagnira i da je sve lošije rangirano na relevantnim svjetskim listama.

- Nedavno smo pali za još 200 mjesta. Pritom Rektorat buja brojem zaposlenih te troši sve više novca, premda svojim fakultetima i akademijama ne nudi važne akademske usluge, kako to rade relevantna inozemna sveučilišta", poručio je Koprić, nazvavši odlučivanje na Sveučilištu tromim, "bez rasprave i suočavanja argumenata te opterećeno formalnim momentima".

Svoj je program, koji je predao uz kandidaturu, naslovio "Korištenjem stoljetnog institucionalnog iskustva do izvrsnog, svjetski relevantnog i participativnog sveučilišta". Poručio je da se zalaže za Sveučilište "koje putem partnerstva i suradnje sa svim svojim unutarnjim (studenti, nastavnici, istraživači, stručne službe) i vanjskim dionicima (gospodarstvo, civilno društvo, profesije, sve razine vlasti ) ostvaruje sve svoje zadane ciljeve".

Za trenutnog rektora, Stjepana Lakušića, očekuje se da se također prijavio.

Objava kandidatura najkasnije do 11. veljače

Za rektora Sveučilišta u Zagrebu može biti izabran nastavnik Sveučilišta u Zagrebu zaposlen na znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom izboru ili redovitoga profesora u punom radnom vremenu.

Izborno povjerenstvo, čiji je predsjednik Vladislav Brkić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Poziv za dostavu prijedloga za izbor rektora donijelo je 3. prosinca. Zaprimljene prijave dostavlja ovlaštenim predlagačima do 13. siječnja.

Ovlašteni predlagači su najmanje jedno vijeće područja ili najmanje tri vijeća znanstveno-nastavnih odnosno umjetničko-nastavnih sastavnica, pri čemu vijeće područja i vijeće sastavnice mogu predložiti samo jednog predloženika.

Izborne sjednice vijeća područja i vijeća sastavnica trebaju se održati najkasnije do 4. veljače, a dotad se dostavljaju i prijedlozi ovlaštenih predlagača Izbornom povjerenstvu. Ono je dužno najkasnije do 11. veljače objaviti kandidature na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kandidati za rektora iznose i brane programe rada na izvanrednoj sjednici Senata, 26. veljače. Izborna sjednica Senata održat će se 10. ožujka. Postupak izbora provodi se tajnim glasovanjem, a za izbor rektora potrebna je natpolovična većina ukupnoga broja glasova članova Senata.