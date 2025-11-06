Sveučilište u Zagrebu: Rektor Lakušić dodijelio 109 nagrada

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić u četvrtak je u svečanoj dvorani zgrade Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, dodijelio 109 Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2024./2025. "Naši studenti pokazuju da su već u ranim fazama studija sposobni i voljni posvetiti se znanstvenom radu, istraživanjima i inovacijama", rekao je rektor Lakušić i dodao kako ova svečanost promovira one koji će biti kreatori budućnosti.

Podsjetio je da se Rektorova nagrada dijeli jednom u godini za posebna postignuća studenata prijediplomskog, diplomskog te integriranog prijediplomskog i diplomskog studija.

Dodijeljeno je ukupno 109 Rektorovih nagrada u šest kategorija. Za individualni znanstveni i umjetnički rad jednoga ili dvoje autora dodijeljene su 74 nagrade, devet nagrada dodijeljeno je za timski znanstveni i umjetnički rad triju do deset autora, a jedna za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora).

Usto, dodijeljene su četiri nagrade za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera – timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), pet nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) te 16 nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora). Ove godine zaprimljeno je 196 prijava.

Rektor je naglasio da će od ove godine nagrade u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad, dobiti i novčanu nagradu od 200 eura.

Svečana dodjela Rektorove nagrade jedno je od događanja koja se održavaju u okviru manifestacije Tjedan Sveučilišta u Zagrebu od 3. do 15. studenoga kako bi se sveučilišnoj zajednici i široj javnosti predstavili mnogi aspekti djelovanja sveučilišta.

Nakon svečanosti održani su kratki razgovori za posao u kojima će sudjelovati poslodavci i dobitnici nagrada.

Također, u prigodi svečane dodjele, u predvorju svečane dvorane bit će postavljena izložba postera nagrađenih radova koja će biti otvorena za javnost od 6. do 14. studenoga.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2024./2025. bio je otvoren od 19. veljače do 29. kolovoza 2025., a pravo prijave imali su svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, njih gotovo 69 000.

U povjerenstvu za rektorovu nagradu bila su po dva profesora iz svakog od sedam znanstvenih područja koje pokriva Sveučilište u Zagrebu.