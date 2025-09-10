Završilo ispitivanje u EPPO-u: Ružica i Ivan Sabljo priznali sve pred europskim istražiteljima?

Završilo je ispitivanje Ružice Sabljo i Ivana Sablje u EPPO-u. Kako neslužbeno doznaje 24sata, priznali su sve što im EPPO stavlja na teret, a riječ je o subvencijskoj prijevari, odnosno malverzacijama europskim novcem kojim su trebali biti kupljeni strojevi za brikete.

Pokretanje videa... 00:50 U EPPO je dovedena i Ružica Sabljo | Video: Laura Šiprak/ 24sata

Podsjetimo, u ovoj istrazi sumnjiči se i Mario Janković koji je u dvije druge istrage koje je danas proveo USKOK naveden kao prvookrivljeni. Kako piše Index, supružnici Sabljo su u dogovoru s Jankovićem umjesto novog stroja, kupili dva rabljena stroja iste namjene, čija je ukupna vrijednost bila oko 900 tisuća eura. Janković im je pomogao u realizaciji posla.

Zagreb: Zagreb: Dovođenje uhićenih iz HRvatskih šuma u ured EPPO-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jankovića tereti i Uskok i to da je organizirao zločinačku organizaciju u dvije istrage: one u podmićivanju djelatnika Hrvatskih šuma i one za utaju poreza. U ovoj EPPO-ovoj istrazi uhićena je još jedna osoba, te su osumnjičene dvije tvrtke. Supružnici Sabljo su pušteni da se brane sa slobode.