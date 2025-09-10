Obavijesti

News

Komentari 0
TREĆA ISTRAGA

Završilo ispitivanje u EPPO-u: Ružica i Ivan Sabljo priznali sve pred europskim istražiteljima?

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Završilo ispitivanje u EPPO-u: Ružica i Ivan Sabljo priznali sve pred europskim istražiteljima?
Zagreb: Zagreb: Dovođenje uhićenih iz HRvatskih šuma u ured EPPO-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Supružnici Sabljo su uz pomoć Maria Jankovića kupili dva rabljena stroja novcem iz EU fondova, koji je bio namijenjen za jedan novi

Završilo je ispitivanje Ružice Sabljo i Ivana Sablje u EPPO-u. Kako neslužbeno doznaje 24sata, priznali su sve što im EPPO stavlja na teret, a riječ je o subvencijskoj prijevari, odnosno malverzacijama europskim novcem kojim su trebali biti kupljeni strojevi za brikete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U EPPO je dovedena i Ružica Sabljo 00:50
U EPPO je dovedena i Ružica Sabljo | Video: Laura Šiprak/ 24sata

Podsjetimo, u ovoj istrazi sumnjiči se i Mario Janković koji je u dvije druge istrage koje je danas proveo USKOK naveden kao prvookrivljeni. Kako piše Index, supružnici Sabljo su u dogovoru s Jankovićem umjesto novog stroja, kupili dva rabljena stroja iste namjene, čija je ukupna vrijednost bila oko 900 tisuća eura. Janković im je pomogao u realizaciji posla.

Zagreb: Zagreb: Dovođenje uhićenih iz HRvatskih šuma u ured EPPO-a
Zagreb: Zagreb: Dovođenje uhićenih iz HRvatskih šuma u ured EPPO-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jankovića tereti i Uskok i to da je organizirao zločinačku organizaciju u dvije istrage: one u podmićivanju djelatnika Hrvatskih šuma i one za utaju poreza. U ovoj EPPO-ovoj istrazi uhićena je još jedna osoba, te su osumnjičene dvije tvrtke. Supružnici Sabljo su pušteni da se brane sa slobode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025