Plenkijevo rješenje za koaliciju: Rast koeficijenta - dva posto!

Sastanak koalicijskih partnera je nakon dva sata završio, no u Banskim dvorima ostao je još HNS. Proračun će sutra biti na Vladi, rekli su partneri nakon sastanka, a sada je sigurno da će na sastanku biti i HNS

Andrej Plenković i Ivan Vrdoljak, ostali su dogovarati detalje, a kako je rekao Ivan Vrdoljak nakon sastanka, "premijer je ponudio i prihvatio rješenje s kojim se može nastaviti dijalog sa sindikatima".

- HNS već dvije godine provodi obrazovnu reformu i evo, nakon zadnjih razgovora, premijer je ponudio i prihvatio rješenje s kojim mislim da možemo nastaviti razgovore sa sindikatima i u konačnici riješiti sve ono što danas i učenici i roditelji i nastavnici i svi ostali ne zaslužuju, a to je blokada rada. Rješenje je da pored rasta osnovice u sljedećoj godini od 6 posto, 2 plus 2 plus 2, da ukoliko cjelokupno rješenje koeficjenata i analiza plaća ne bude gotovo do 30. lipnja, da 30 lipnja koeficijenti u prosvjeti rastu za dodatnih dva posto - rekao je Ivan Vrdoljak.

- Nismo inzistirali da uredba mora biti donesena prije sutrašnjeg glasanja o proračunu u Saboru, to je politički dogovor koji će biti predstavljen i djelatnicima i Sindikatima, imamo rast od još 2 posto drugih pola godine. Ja sad idem na sastanak Predsjedništva HNS-a i moj prijedlog članovima Predsjedništva bit će da podržimo ovaj prijedlog premijera - poručio je Vrdoljak.

Uz učitelje bi se za dva posto, dodao je, povećao koeficijent policajcima i još nekima.

Gordan Jandroković također je rekao da se nada da će se sindikati vratiti za pregovarački stol.

- Mi idemo pred Sabor sa rebalansom proračuna, proračunom, setom poreznih zakona, minimalnom plaćom i zakonom o blagdanima. Oko toga postoji konsenzus i svi članovi koalicije su se usuglasili da su prijedlozi dobri i da ih podržavaju - rekao je.

- Nakon zajedničkog sastanka razgovarali smo s predstavnicima HNS-a. Dogovorili smo da idemo s tekstom proračuna kakav je Vlada predvidjela, a dogovorili smo se da se ubrza rad na Uredbi o koeficijentima i da ona bude gotova do 30.lipnja - dodao je šef Sabora.

- Kako bi stvorili jedan pozitivan pritisak na izradu uredbe odlučili smo kako u slučaju da ona ne bude donesena do 30.6 da bi išli s dva posto gore za one resore koji su potplaćeni, a to su policija i prosvjeta - istaknuo je i dodao da će razgovarati sa sindikatima i vjeruje da je ova ponuda dobra.

Ako uredba do 30. lipnja ne bude gotova nude dodatni osigurač od dva posto rasta koeficijenta. Tvrdi i da šest posto koji su sindikati tražili i dobijaju te da će uredba biti gotova do tog datuma.

- Radimo ozbilnjo i ova uredba bi trebala biti pravedna i očekujem da će biti razumijevanja jer šest posto dobijaju, a preuzimamo odgovornost i radimo na uredbi - rekao e i istaknuo kako se nada prekidu štrajka jer stvaraju uvjete da druga strana pokaže spremnost na dijalog.

Uvjereni u dogovor

- Ja mislim da će se naći rješenje i usuglašeno je da s ide gore s minimalnom plaćom - rekao je Branko Hrg nakon sastanka. Potpredsjednik Stranke rada i solidarnosti Kažimir Varda kazao je također da razgovor između HDZ-a i HNS-a ide u smjeru dogovora.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je da je dobro da su razgovarali te da su tonovi bili smireni.

