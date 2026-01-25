Završna faza parlamentarnih izbora u Mjanmaru zapečatit će pobjedu saveznika hunte

Završna faza parlamentarnih izbora u Mjanmaru u nedjelju zapečatit će, kako se očekuje, uvjerljivu pobjedu glavne stranke koju podržava vojska, na glasanju koje su zapadni promatrači osudili kao manevar hunte za produljenje vlasti.

Od svoje neovisnosti 1948. godine, Mjanmar je poznavao samo vojne režime prije nego što su generali ustupili mjesto civilnoj vladi tijekom desetljeća reformi i optimizma.

Ovo demokratsko međurazdoblje završilo je 2021. vojnim udarom i uhićenjem bivše čelnice i dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, gurnuvši zemlju jugoistočne Azije u građanski rat i humanitarnu krizu.

Tjedan dana prije pete godišnjice udara, treća i posljednja faza jednomjesečnih parlamentarnih izbora počela je u nedjelju u 6:00 sati po lokalnom vremenu u desecima izbornih jedinica.

Hunta predstavlja izbore kao povratak demokraciji, iako se ne mogu održati na velikim područjima pod kontrolom pobunjenika, a stranka Aung San Suu Kyi, koja je i dalje u zatvoru, raspuštena je.

Pritisak

U prve dvije faze izbora, Stranka solidarnosti i razvoja Unije (USDP), koju stručnjaci smatraju civilnim dijelom hunte, osvojila je više od 85% mjesta u donjem domu i dvije trećine mjesta u gornjem domu.

Ustav, koji je sastavila vojska, također rezervira četvrtinu mjesta u svakom domu za vojsku.

Vođa vojne hunte, Min Aung Hlaing, nije isključio mogućnost kandidiranja za predsjednika kada se novoizabrani parlament sastane.

34-godišnja stanovnica Yangona koju je intervjuirala agencija AFP kaže da osjeća pritisak vlasti da izađe na birališta, ali da će glasati za "bilo koju stranku osim USDP-a".

"Već znamo kakav će biti konačni rezultat, ali ako mogu malo protresti stvari...", rekla je, govoreći pod uvjetom anonimnosti, dodajući da "ne očekuje ništa od ovih izbora".

Službeni rezultati očekuju se do kraja sljedećeg tjedna, ali USDP bi mogao proglasiti pobjedu već u ponedjeljak.

Prekinuta kampanja

Stranka Aung San Suu Kyi, Nacionalna liga za demokraciju, značajno je nadmašila USDP na posljednjim parlamentarnim izborima 2020. godine.

No, vojska je poništila rezultate i silom preuzela vlast 1. veljače 2021., navodeći raširenu izbornu prijevaru bez ikakve osnove.

"Izborna prijevara ozbiljno je i odvratno pitanje u demokraciji", rekao je u utorak državnim medijima vođa hunte Min Aung Hlaing.

Državni udar je gurnuo zemlju u građanski rat, s prodemokratskim gerilcima koji se bore protiv hunte uz vojske sastavljene od etničkih manjina koje su dugo bile neprijateljski raspoložene prema središnjoj vladi.

Zračni napadi su česti u nekim regijama, gdje "kandidati nisu mogli voditi kampanju iz sigurnosnih razloga", žali se jedan parlamentarni kandidat, govoreći pod uvjetom da ostane anoniman.

Nema službenog broja poginulih u građanskom ratu u Mjanmaru, a procjene se uvelike razlikuju. Prema skupini za praćenje ACLED, više od 90.000 ljudi je ubijeno, na svim stranama.

UN procjenjuje da gotovo polovica od 50 milijuna stanovnika Mjanmara živi ispod granice siromaštva.