Zbog 14 pljački osudili ga na 20 godina, sad mu 'skinuli' pola pljački, ali ostaje mu ista kazna

Dean Kapetinić (40) nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu oslobođen optužbi da je krajem 2020.i početkom 2021. opljačkao šest ljekarni i trgovinu na području Zagreba, no unatoč tome i dalje izdržava kaznu od 20 godina zatvora.

- Tijekom postupka provedeno je i biometrijsko vještačenje te je vještak ustvrdio kako je mala vjerojatnost da je Kapetinić počinio ovih sedam razbojstava - kazala je sutkinja Mirna Barović dodavši da su i iskazi svjedoka i drugi dokazi išli u korist optuženoga.

Kapetinić je, međutim, pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora za preostalih sedam razbojstava u zlatarnice koje je pljačkao maskiran te prijeteći Airsoft pištoljem. Podsjećamo, Kapetinić je oteo stvari i novca u vrijednosti 1,2 milijuna kuna. Uhićen je 3. veljače 2021. godine, i to 20 minuta nakon što je orobio zlatarnicu Glasnović u Ilici i oteo više od 200.000 kuna u nakitu. Od tada je u istražnom zatvoru.

Tijekom tog razbojničkog pothvata bio je maskiran crnom maskom preko lica te je od zaposlenice zatražio da mu preda zlato. Pritom je na pult odložio airsoft pištolj pa ga je zaposlenica u strahu za život poslušala i predala mu zlatni i srebrni nakit. Plijen vrijedan 231.940 kuna utrpao u torbu i pobjegao no policajci su ga 20-ak minuta kasnije uhitili na križanju Jagićeve i Ulice Republike Austrije s vrećom punom zlata.

U rujnu 2022. sutkinja Jadranka Kos ga je proglasila krivim za 14 pljački i nepravomoćno osudila na 20 godina zatvora. Nakon žalbe njegova odvjetnika Visoki kazneni sud odlučio je da će mu za sedam razbojstava ponovno suditi, a za sedam je potvrdio osuđujuću presudu i povisio kazne te ga opet osudio na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora. Naime, niz pljački počinio je dok je bio na uvjetnom otpustu i služio kaznu od 14 godina zatvora. Tad je nakon nešto više od 12 godina izašao na uvjetnu slobodu.

No kako je posljednju seriju razbojništava krajem 2020.i početkom 2021. počinio na uvjetnoj, uvjet je opozvan te će mu na kraju u jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora, morati biti uračunato vrijeme koje je u prethodnom predmetu proveo iza rešetaka, a radi se o nešto više od 12 godina u periodu od 2006. do 2010. te od 2013. do 2020. A kako se po ovom posljednjem slučaju od veljače 2021. nalazi u istražnom zatvoru i taj će mu period, također, biti uračunat u krajnju kaznu tako da mu ostaje za odslužiti još nešto više od četiri godine zatvora.