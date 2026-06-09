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NEOZNAČENA OPASNOST

Zbog alergena iz Mullera hitno povučena proteinska pločica

Piše HINA,
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Zbog alergena iz Mullera hitno povučena proteinska pločica
Foto: HAPIH

S tržišta se povlači Barebells Coco Choco zbog kikirikija i soje koji nisu navedeni na deklaraciji, proizvod može biti opasan za alergičare

Zbog neoznačenih alergena kikirikija i proteina soje na proizvodu, Državni je inspektorat s tržišta opozvao seriju Barebells pločica - soft protein bar Coco Choco, nizozemskog proizvođača, koju u maloprodaju stavlja Müller trgovina Zagreb. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s podacima: BAREBELLS PLOČICA, SOFT PROTEIN BAR COCO CHOCO 55 g, LOT broja L 6055-R, najbolje upotrijebiti do 24.02.2027., naglašavaju u priopćenju. S obzirom na to da na proizvodu nisu označeni alergeni kikiriki i protein soje, on može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na iste, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

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Iz Spara hitno povukli popularni artikl - na deklaraciji nije jasno naznačena prisutnost alergena

Proizvođač opozvanog proizvoda je EMPWR Netherlands BV, Leerdam iz Nizozemske.

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