Zbog bezazlene navike završila na hitnoj: 'Bilo je traumatično! Više sigurno ne grizem nokte...'

Gabi Amoils (23) iz Sydneya imala je naviku gristi nokte, no nije ni slutila da će ju ta navika dovesti do hitne službe. Sve je počelo kada je prije nekoliko mjeseci nesvjesno počela gristi jedan nokat, no ubrzo je osjetila snažnu bol i oticanje. Situacija se pogoršavala iz dana u dan.

- Igrala sam Twister s prijateljima i nisam mogla staviti ruku na podlogu. Bilo je nepodnošljivo bolno - ispričala je za news.com.au.

Infekciju je pokušala umiriti umakanjem prsta u toplu slanu vodu, ali to nije pomoglo. Pet dana kasnije, bol je postala toliko jaka da je otišla liječniku.

Dijagnoza je bila paronihija, infekcija koja zahvaća područje oko nokta. Nije joj bila nepoznata jer sedam mjeseci ranije ju je imala i uspješno izliječila antibioticima. No, ovaj put situacija je bila puno ozbiljnija.

- Liječnica mi je rekla da nastavim pratiti stanje i slikati prst, ali nakon vikenda bio je dvostruko veći i nevjerojatno bolan - prisjeća se Amoils.

Kada se vratila liječniku, poslana je direktno na hitnu jer ordinacija nije imala potrebne instrumente za zahvat.

Foto: TikTok/@maccyandcheese

- Pokušavali smo probušiti oteklinu iglom, ali nije pomoglo. U bolnici su konačno uspjeli prerezati kožu i ispustiti gnoj - opisala je dramatično iskustvo.

Liječnici su joj rekli da je nakupljeni gnoj imao užasan miris, jer se u prstu skupljao više od tjedan dana.

Brz oporavak, ali lekcija za cijeli život

Sada, mjesec dana kasnije, Amoils kaže da je njezin prst potpuno zacijelio, iako koža još uvijek pokazuje oštećenja.

Foto: TikTok/@maccyandcheese

Njezin video o ovom iskustvu postao je viralan, sakupivši čak 3,8 milijuna pregleda.

- Ljudi mi najčešće pišu da im je žao, da su i sami to doživjeli ili daju savjete kako liječiti ovakve infekcije - kaže Gabi.

Na kritike da njezin slučaj nije bio hitan, odgovara: "Nisam sama odlučila otići na hitnu – liječnik me poslao tamo."