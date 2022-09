Zbog Europskog tjedna mobilnosti u Zagrebu na snazi privremena regulacija prometa

Europski tjedan mobilnosti je najveća manifestacija posvećena održivoj urbanoj mobilnosti koja se održava od 16. do 22. rujna u cijeloj Europi, uz potporu Europske komisije, a ove godine na temu 'Bolja povezanost' te sloganom 'Kombiniraj i kreći se!'.

Ovogodišnja tema 'Bolja povezanost' obuhvaća svaki vid održivog prijevoza u gradskom okruženju, a odabrana je kako bi se pojedinci diljem Europe ponovno međusobno povezali nakon više mjeseci izolacije, ograničenja i prepreka uzrokovanih pandemijom covida-19.

Ljudi se, kažu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, mogu povezati, primjerice, tako da se sastaju na trgu u svojem gradu dolazeći pješke, vozeći bicikl ili koristeći javni prijevoz. Pametnim planiranjem i bolje organiziranim prijevozom omogućuje se efikasnije povezivanje mjesta i osoba.

Hodanje i biciklizam imaju pozitivan učinak na zdravlje. S tim ciljem odabran je i ovogodišnji slogan "Kombiniraj i kreći se!" kojim se potiče odabir aktivnih načina kretanja ili kombiniranje hodanja i biciklizma s javnim prijevozom.

Ističe se kako hodanje i biciklizam imaju i mnoge druge prednosti, poput društvene i ekonomske pristupačnosti, ne proizvode štetne emisijske plinove te imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje.

Manifestacija je sastavljena od tri glavne komponente: tjedna aktivnosti, trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti, kao što su uvođenje i/ili širenje pješačkih zona, spuštanje rubnjaka, uvođenje sustava javnih bicikala, unaprjeđenje sustava javnoga prijevoza te "Dana bez automobila" koji se svake godine održava 22. rujna i predstavlja centralni događaj.

Lokalne samouprave koje ulože najznačajnije napore u promicanju održive urbane mobilnosti, a koje su se prijavile za sudjelovanje u aktivnosti, konkurirat će za nagradu Europskog tjedna mobilnosti, kojom se želi nagraditi lokalne vlasti za postignuća ostvarena tijekom godine povezana s uvođenjem mjera održivog gradskog prometa te poticanja građana na njihovu provedbu.

Cilj je smanjenje onečišćenja zraka i ukupno poboljšanje kvalitete života građana. Za nagradu mogu konkurirati sudionici čija prijava ispunjava tri 'zlatna kriterija' Europske povelje - organizacija Tjedna mobilnosti, uvođenje barem jedne nove trajne mjere i organizacija "Dana bez automobila".

Poduzeća, građanske inicijative, obrazovne ustanove ili neki drugi subjekti svoja će postignuća također moći prijaviti za nagradu u posebnoj kategoriji, kažu u Ministarstvu gospodarstva.

U Zagrebu privremena regulacija prometa

U Zagrebu će od 16. do 23. rujna za promet biti zatvorena Masarykova ulica na dijelu - od Gundulićeve do Preradovićeve i Preradovićeva - od Masarykove do Berislavićeve. Pristup će biti dopušten samo stanarima i pravnim osobama koje u dvorištima imaju osiguran parkirališni prostor. Opskrba će biti dopuštena do 9 sati, a taxi-stajalište u Masarykovoj bit će privremeno ukinuto. Promijenit će se i dopušteni smjer prometa u Berislavićevoj ulici, u koju će ulaz biti iz Gajeve ulice.

Na Dan bez automobila, 22. rujna, od osam do 20 sati, za motorni promet bit će zatvoren uži centar Zagreba: Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva - Palmotićeva - Boškovićeva - Andrije Hebranga - Gundulićeva - Ilica - Mesnička - Demetrova - Ilirski trg - Radićeva - Trg bana J. Jelačića. Smjet će prometovati interventna i komunalna vozila, vozila osoba s invaliditetom koja imaju prebivalište u toj zoni, javni gradski prijevoz i taxi-vozila.

Na Dan bez automobila od 18 do 21 sat privremeno će, radi održavanja biciklijade, za motorni promet biti zatvorene ulice i trgovi u središtu Zagreba.

Iz Grada vozačima preporučuju da izbjegavaju dolazak vozilima u uži centar grada te da umjesto osobnih vozila koriste javni gradski prijevoz i druge alternativne oblike prijevoza.

