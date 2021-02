Krajem prošle i početkom ove godine niz postupaka, koji su se vodili protiv tvrtke Kiklop film zbog nepodmirenih dugovanja, počeli su dobivati pravomoćni sudski epilog. Riječ je o tvrtki u vlasništvu oca i sina Antuna i Andrije Vrdoljaka koji su u sudskom registru navedeni kao osnivači, a Andrija Vrdoljak je i direktor tvrtke na zagrebačkom Dobrom dolu registrirane s 20.000 kuna temeljnog kapitala.

Nakon najvećeg projekta Kiklop filma - serija 'General' o životnom putu generala Ante Gotovine, ostali su repovi zbog neisplaćenih honorara suradnicima, među njima i glumcima kao i zbog neispunjenih očekivanja sponzora.

Nakon završetka 'Generala', neki od sudionika su istupili u javnost zbog neisplaćenih honorara ili nepodmirenih dugovanja, a mnogi su i pokrenuli ovrhe protiv Kiklop filma.

Zbog ukupnog duga u iznosu od više od tri milijuna kuna i nakon 304 dana blokade računa, Fina je ovih na Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijela zahtjev za otvaranjem skraćenog stečajnog postupka dužnika Kiklop filma.

Dužnik, navode u zahtjevu, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nema zaposlenih. Napominju i da Fina, osim navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje nema drugih podataka o imovini pravnih osoba.

Sud obajvještavaju i da dužnik nema predujam za namirenje troškova stečajnoga postupka. Trgovački sud u Zagrebu 22. veljače ove godine poziva upravu Kiklop filma da u roku 15 dana od objave oglasa, sudu dostave javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza. Vjerovnike pozivaju da najkasnije u roku od 45 dana od objave oglasa, pozivom na gornji broj spisa, predlože otvaranje stečajnog postupka, te po pozivu suda predujme sredstva za namirenje troškova postupka.

Kiklop film pravomoćno je Jedan od najvećih vjerovnika Kiklopa zasigurno je TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju, koja je na sudu tražila isplatu 468.074 kuna.

- U postupku je dana 21. srpnja 2020. donesena prvostupanjska presuda, kojom je djelomično prihvaćen tužbeni zahtjev i to za iznos od 460.174 kn, s pripadajućim zateznim kamatama, dok je u preostalom dijelu tužbeni zahtjev odbijen. Navedena presuda pravomoćna je s danom 24. kolovoza 2020. - odgovorili su na naš upit s Trgovačkog suda.

U medijima se dosta pisalo i o financiranju ovog, kako se kasnije uspostavilo, nerentabilnog projekta, kojega nisu štedili kritičari ni gledatelji. Tako je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) platio 4,2 milijuna kuna, a HRT je za "Generala" izdvojio oko 9,6 milijuna kuna. Film i seriju podržali su i Grad Zagreb s oko 1,8 milijuna kuna, što je ukupno 15,6 milijuna kuna. Ministarstvo obrane sudjelovalo je s još uvijek nepoznatim iznosom, a snimanje je pomogao i HEP, ali i brojne jedinice lokalne samouprave.

Što se tiče HAVC-a, oni su nam potvrdili da nemaju dugovanja prema Kiklop filmu, odnosno da je tvrtka ispoštovala obveze i opravdala troškove za dobiveni novac. No, što je s drugim financijašima?

Kako je pisao Telegram, vezano uz financiranje filma 'General' HEP je tužio tvrtku AMV produkcija Marka Vrdoljaka i tražio povrat 625.000 kuna s koliko su sponzorirali film. Prema podacima iz epredmeta presuda je postala pravomoćna i ovršna u listopadu 2020.

Tužio ga i Veljko Bulajić

Na tužbe nije imuna ni treća tvrtka povezana s obitelji Vrdoljak - Mediteran film. Njezin osnivač i direktor je Andrija Vrdoljak, a našao se u problemima zbog Vrdoljakove serije 'Josip Broz Tito' emitirane 2010. na HRT-u. Vrdoljakov kolega Veljko Bulajić tužio je HRT i Antuna Vrdoljaka zbog povrede autorskih prava i tražio 250.000 kuna odštete. Dosuđeno mu je 150.000 kuna. HRT je to isplatio, a zatim tužio Mediteran film i tražio povrat.

Tužba im je prihvaćena u srpnju prošle godine, no zbog žalbe spis je još uvijek na Visokom trgovačkom sudu.

Pokušali smo doznati što o svemu misli Antun Vrdoljak, no nije nam odgovorio na poziv ni poruku. Pokušali smo doći i do Andrije Vrdoljaka, no na kontakt mobitel tvrtke Kiklop film naveden na stranicama Poslovne Hrvatske nitko se nije javio.