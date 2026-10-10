Obavijesti

News

Komentari 11
PROMETNI KAOS U ZAGREBU

Zbog gužve ne mogu iz garaže Cvjetni: Zrak je pun plinova, ne može se disati, istrčala sam van

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog gužve ne mogu iz garaže Cvjetni: Zrak je pun plinova, ne može se disati, istrčala sam van
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ogorčeni čitatelji javljaju nam se iz garaže Cvjetni u samom središtu Zagreba. Zbog velike gužve, kolona je od razine minus 6 do izlaza. Zvali su i policiju da pošalju redare, ali pomoći još nema...

Parkirala sam auto na razini minus šest i kolona je sve do vrha. Garaža se od svog tog kaosa i gužve napunila ispušnim plinovima i ne može se uopće disati. Jako sam se uplašila, ostavila auto i istrčala gore na ulicu udahnuti zrak. Ljudi ne bi smjeli biti dolje, opasno je, rekla je čitateljica koja nam se javila iz centra Zagreba iz garaže Cvjetni. Dodala je da je i ona kao i brojni drugi vozači koji su izašli na ulicu, zvala policiju te da su im obećani redari koji će doći izregulirati promet, ali na kraju nisu došli. 

- Evo sad već sat vremena šetam vani, ne usudim se ući dolje. Vidim da je još totalni zastoj - rekla je. Sve objašnjava radovima u Gundulićevoj.

Foto: Čitatelj 24sata

- Iz garaže se ne može desno zbog radova nego samo ravno pa sve ide usporeno - rekla je žena. Policija nam je obećala provjeriti situaciju i javiti detalje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
USKOK: Iz Cezara odvezli 330 kamiona otpada, Dodić davao upute ženi. Uhićeni su pušteni!
ORGANIZACIJA RASTE

USKOK: Iz Cezara odvezli 330 kamiona otpada, Dodić davao upute ženi. Uhićeni su pušteni!

USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to, tvrde, nije bilo osnove...
VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Rijeke! Strojovođa: Otkazale kočnice
TEŠKA NESREĆA

VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Rijeke! Strojovođa: Otkazale kočnice

Jedanaest vagona je sletjelo u provaliju, a lokomotiva i dva vagona su ostali u kolodvoru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026