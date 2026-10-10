Zbog gužve ne mogu iz garaže Cvjetni: Zrak je pun plinova, ne može se disati, istrčala sam van

Parkirala sam auto na razini minus šest i kolona je sve do vrha. Garaža se od svog tog kaosa i gužve napunila ispušnim plinovima i ne može se uopće disati. Jako sam se uplašila, ostavila auto i istrčala gore na ulicu udahnuti zrak. Ljudi ne bi smjeli biti dolje, opasno je, rekla je čitateljica koja nam se javila iz centra Zagreba iz garaže Cvjetni. Dodala je da je i ona kao i brojni drugi vozači koji su izašli na ulicu, zvala policiju te da su im obećani redari koji će doći izregulirati promet, ali na kraju nisu došli.

- Evo sad već sat vremena šetam vani, ne usudim se ući dolje. Vidim da je još totalni zastoj - rekla je. Sve objašnjava radovima u Gundulićevoj.

Foto: Čitatelj 24sata

- Iz garaže se ne može desno zbog radova nego samo ravno pa sve ide usporeno - rekla je žena. Policija nam je obećala provjeriti situaciju i javiti detalje.