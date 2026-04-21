UKLONIO I DIO ŠUME

Zbog ilegalnog deponija kod Omiša muškarac ide u istražni zatvor: Napravio ekološku štetu

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Foto: Dušica Radojčić (Možemo!)

Splitska policija uhitila je ranije osumnjičenika zajedno s još jednim muškarcem za koje vjeruju da su sudjelovali u ilegalnom bacanju građevinskog otpada na više lokacija i uništili šumu kraj Omiša

Općinsko državno odvjetništvo Splitu ispitalo je jednog hrvatskog državljanina M.Š. (57) za kojeg sumnjaju da je počinio više kaznenih djela ugrožavanja okoliša otpadom te pustošenje šuma. 

Splitska policija uhitila je ranije osumnjičenika zajedno s još jednim muškarcem , I.A. (40) za koje vjeruju da su sudjelovali u ilegalnom bacanju građevinskog otpada na više lokacija i uništili šumu kraj Omiša.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u razdoblju od 2023. do 15. travnja 2026., na dvije lokacije na području Splitsko-dalmatinske županije, od kojih je jedna površine veće od 30 000 m2, obavljao djelatnost gospodarenja otpadom bez odgovarajućih dozvola, na način  da je od raznih osoba preuzimao i zbrinjavao građevinski, glomazni i azbestni otpad koji bi potom odlagao u tlo te ga nasipao zemljom. Osnovano se sumnja da je takvim postupanjem nastala mješavina zemlje i otpada koja je uzrokovala ekološku štetu - navodi DORH.

Sumnja se da je okrivljenik tijekom 2023. i 2024. na istom području uklonio šumsku vegetaciju površine najmanje 500 m2. Zbog opasnosti ponavljanja kaznenih djela okrivljenik ide u istražni zatvor.

Podsjetimo, policija, DORH, Državni inspektorat, Nastavni zavod za javno zdravstvo, geodeti i komunalci su izašli teren kod mjesta Čisla, Zvečanja i Kostanja zbog ilegalnih deponija s tisućama kubika građevinskog otpada. Više o tome čitajte ovdje.

