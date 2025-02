Zbog kćeri je tukao zaštitara pred učenicima, zaštitarska tvrtka: I mi sve istražujemo...

Oni su se potukli pred djecom. Našlo se ondje puno ljudi jer se sve to odvijalo prije nego što je počela nastava.

Rekao nam je to jedan od roditelja čiji učenici idu u osnovnu školu na jugoistoku Zagreba, nakon što su se ondje u srijedu oko 8 sati sukobili otac jedne djevojčice sa zaštitarom jedne privatne tvrtke. On je trebao čuvati tu instituciju od ulaska neovlaštenih osoba, no kako nam kažu roditelji, duboko ih je uznemirio i prepao djecu. Povod napada oca (čiji su podaci poznati redakciji), kažu nam, bio taj što je zaštitar navodno uznemiravao učenice.

- Već smo se žalili na tog zaštitara, ali škola nije ništa poduzimala sve do ujutro. Bila je i policija - kažu nam zabrinuti roditelji.

Naime, kako doznajemo, u toj se školi od početka polugodišta već izmijenilo mnogo zaštitara. Oni su poslani u sve zagrebačke škole nakon stravičnog napada u školi u Prečkom 20. prosinca prošle godine.

- Ovaj muškarac je došao raditi u našu školu prošlog tjedna. Primijetio sam i ja da se čudno ponašao. Sve je to trajalo tri ili četiri dana. Pričalo se da su upozorili ravnateljicu na njega i da je rekla čuti se sa zaštitarskom tvrtkom kako bi se to riješilo. Ovo je sad najgore što je moglo biti - kaže nam roditelj drugog učenika upućen u funkcioniranje škole.

Pojasnio je kako se taj muškarac neobično ponašao pred djecom.

- Hodao je među njima pa bi nekoga slučajno okrznuo. Kao, sve je bilo slučajno, ali rekla su mi djeca da se ponavljalo - rekao je zabrinuti roditelj.

'Pokazivao jezik'

Treći roditelj, čija djevojčica pohađa tu školu, također nam je rekao kako se čudno ponašao prema učenicama.

- Baš su mi se u utorak djeca požalila da zaštitar koji radi kod njih baš i nije normalan, da jezikom pokazuje na curice dok ulaze. Navodno se netko i službeno već požalio na njegovo ponašanje stručnim službama škole. Pretpostavlja da je bio izravniji prema nekom djetetu pa je njegov tata zato reagirao - ispričao nam je otac.

Probleme sa zaštitarom pokušali smo provjeriti i s ravnateljicom škole, no ona je zbog čitavog incidenta bila nedostupna.

- Zatražili smo intervenciju policije, koja je promptno reagirala i poduzela potrebne radnje. Trenutačno nismo u mogućnosti pružiti dodatne informacije. Zahvaljujemo na razumijevanju - napisali su iz škole u odgovoru kojeg je potpisala tajnica.

Da su čuli za sukob u školi, potvrdili su i iz Grada Zagreba.

- Možemo potvrditi da se navedeni incident dogodio. Trenutačno je u tijeku postupanje policije, s kojom škola u potpunosti surađuje. U međuvremenu je škola dobila drugog zaštitara i rad škole se odvija bez poteškoća. Više informacija ćemo podijeliti čim ih zaprimimo od policije - rekli su iz Službe za informiranje Grada Zagreba.

Službenici PU zagrebačke u srijedu su mogli samo potvrditi kako imaju dojavu o tučnjavi.

- Utvrđivanje svih činjenica je u tijeku - bili su kratki iz policije.

Kako doznajemo, policija je odvela obojicu te utvrđuju istinitost incidenata i ponašanja. Nakon toga će odlučiti o kaznenim prijavama ili drugim akcijama.

Interna istraga

Iz zaštitarske kuće, za koju napadnuti muškarac radi, rekli su nam kako su sve ozbiljno shvatili te kako će i sami pokušati razjasniti sve okolnosti.

- Svjesni smo situacije koja se dogodila u školi. Trenutačno provodimo unutarnju istragu kako bismo razjasnili sve okolnosti incidenta. Važno je napomenuti da se sigurnost učenika i svih prisutnih u prostorima koje štitimo uvijek stavlja na prvo mjesto. Do sada nismo zaprimili službenu pritužbu u vezi s ponašanjem našeg zaposlenika, ali sve tvrdnje ozbiljno shvaćamo i radimo na temeljitom ispitivanju slučaja. Također, želimo naglasiti da policija već istražuje cijeli incident te ćemo u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima kako bi se sve okolnosti razjasnile - napisali su u odgovoru iz zaštitarske kuće.

Inače, njihovi drugi zaposlenici će i dalje biti prisutni u toj školi.

- I dalje pružamo usluge zaštite na ulazu škole i nastavit ćemo pratiti situaciju kako bismo osigurali sigurnost svih koji borave u školskom prostoru - pišu iz te kompanije.

Inače, ovo je već drugi incident sa zaštitarima u zagrebačkim školama u manje od mjesec dana. Prvi je zabilježen 3. veljače na sjeveroistoku grada kad je čuvar na ulazu pustio svojeg pijanog prijatelja u tu obrazovnu ustanovu. Jedan od njih naslonio se na dijete, no utvrđeno je da nema kaznenog djela. Ravnatelj je rekao da su pregledane sve kamere i dodao kako su učenici ismijavali zaštitara koji je teturao i držao se za zidove da se ne sruši.