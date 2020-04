Zbog korone su 'zaglavili' na Maldivima: 'Nije kako svi misle'

- Svi misle da je bajno 'zaglaviti' u tropskom raju, sve dok se to zapravo i ne dogodi. Potrošili smo svu svoju životnu ušteđevinu i jedva smo dočekali vratiti se doma - rekao je Raul De Freitas koji je sa svojom suprugom ostao među posljednjim turistima koji su napustili otočko ljetovalište koje se u međuvremenu zatvorilo zbog opasnosti od korona virusa.

Naime, bračni par De Feritas stigli su na Maldive još 22. ožujka na svoje prvo bračno putovanje koje je trebalo trajati šest dana, no potrajalo je čak 14 dana više, da bi na koncu ostali posljednji gosti hotela koji se zatvorio krajem ožujka. Zbog sve većih ograničenja putovanja, par je sve provjerio sa svojom turističkom agencijom prije nego što su uopće krenuli, no tada nisu bila najavljena ograničenja njihovog putovanja i njihov agent im je rekao da će svi građani Južne Afrike biti vraćeni kući, međutim, to se nije dogodilo.

Iako su lokalne vlasti snizile cijene hotela i apartmana za sve turiste koji su zbog korone 'zaglavili' na njihovim ljetovalištima, rekli su da je, usprkos tome, svima bilo lijepo ali su se što prije htjeli vratiti svojim kućama.

De Feritas su u subotu, s još 40-ak svojih državljana, evakuirani u Južnoafričku Republiku, priopćili su iz južnoafričke ambasade u Colombu. Objasnili su također da su letovi nazad u Južnu Afriku pet sati do Dohe u Kataru, gdje bi čekali tri sata, a zatim devet sati leta do Johannesburga te da zbog složenosti putovanja nisu mogli ranije napustiti Maldive pa je u subotu organiziran poseban let samo za njih.

Maldivi su također izrekli zabranu ulaska zračnim ili morskim putnicima u državu s oko 1.192 koraljnih otoka, 'razbacanih' na 800 kilometara preko ekvatora. Zatvorila su se gotovo sva turistička naselja, a osoblje u preostalim hotelima mora biti u karanteni 14 dana nakon posljednje odjave gosta.

Na Maldivima je ukupno prijavljeno 19 slučajeva koronavirusa, od čega je 15 turista ili zaposlenih hotelskih radnika.