Zbog lažnih brokera muškarac u Istri izgubio čak 100.000 eura

Pulska policija zaprimila je prijavu još jednog slučaja prijevare, u kojem je muškarac oštećen za više od 100.000 eura.

Naime, oštećeni muškarac početkom travnja na internetskim je stranicama slijedio link koji je upućivao na savjetodavno ulaganje u dionice. Tada ga je kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio kao menadžer investicijskog fonda i koji ga je naveo da na svom računalu instalira aplikaciju preko koje su zajedno "kupovali" dionice, na čije je ime oštećeni uplatio više od 100.000 eura. Kada mu se "menadžer" prestao javljati, shvatio je da je prevaren te je događaj prijavio policiji.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela.

PU istarska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što ulaganje u dionice i kriptovalute samo po sebi predstavlja rizik, postoji opasnost i da će građani naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će postati žrtve hakerskog napada.

Policija poziva građane da budu sumnjičavi, da se dobro informiraju i da potraže nepristrani financijski savjet prije nego što nekom daju novac ili ga ulože.

Među neke od znakova koji ukazuju da je riječ o prijevari ubrajaju se situacije kada navodni brokeri uvjeravaju građane da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti.

- Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje makar nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja. Još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari je i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih vas zovu brokeri nisu iz Hrvatske te ih na njih ne možete povratno kontaktirati. Ne zaboravite da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prijevari - stoji na službenim stranicama PU istarske.