Izgubljeni sati zbog dojava: 'Škole će same odlučivati treba li im nadoknada nastave...'

Već dva tjedna traje ružna situacija u kojoj prvenstveno školama stižu dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Dojave su i jučer stigle na adrese brojnih škola u više gradova. Nasreću, nijedna se nije pokazala istinitom, po svemu što je dosad poznato, riječ je o nekakvoj vrsti hibridnog rata, no nesigurnost i nelagoda su posijani. Prošli tjedan je bilo više od 500 lažnih dojava različitim institucijama.

Uz glavno pitanje zašto još nije otkriven onaj ili oni koji šire ove bolesne prijetnje, u školama se sve više pitaju i što će biti sa satima i danima otkazane nastave. Još je šest tjedana do kraja nastave, traju pripreme za maturu, prikupljaju se zadnje ocjene. Na meti su uglavnom srednje škole, no prijetnje stižu i dijelu osnovnih, čak i vrtićima. Zagrebačka XV. gimnazija, MIOC, dobila je tri prijetnje.

'Sve se još stigne odraditi'

- Nema panike ni straha, prati se protokol, čeka se policija, vratimo se sa zbornog mjesta i nastavimo s nastavom. U ta tri dana izgubili smo po nekoliko sati nastave, ali to je još unutar gabarita koji se mogu nadoknaditi nekim dodatnim satom, rasporedom kalendara. Što se tiče odrade nastave, za tim još nema potrebe - kaže nam ravnatelj MIOC-a Nikola Dmitrović.

Na pitanje planira li se već odrađivanje nastave, kaže kako to ovisi od škole do škole i nema jedinstvenog rješenja.

- Neke škole su imale sreću da pirotehničari pregledaju brže, pa su mogli nastaviti nastavu. Nekima je propao jedan turnus, puno je tu faktora. Ipak, svi u kalendaru imamo dovoljno prostora - nenastavnih dana, dana za izlete itd., da se sve može nadoknaditi. No bilo bi važno da, ako se ovo nastavi, dogovorimo pravila za državnu maturu - ističe Dmitrović.

Državne mature polažu se u školama tijekom lipnja. Nastava ove godine završava prilično rano, 12. lipnja, pa i u lipnju ima dana za nadoknađivanje. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za 24sata ističu kako online nastave sigurno neće biti.

'Napravit ćemo sve što je potrebno'

- Ministarstvo će u suradnji s nadležnim institucijama učiniti sve potrebno kako bi sustav funkcionirao. Školama će biti poslane upute vezane uz postupanje u ovakvim situacijama. Što se tiče nadoknada, riječ je o pojedinačnim slučajevima i konkretnim predmetima koji nisu održani pa će svaka škola za sebe odlučiti treba li uopće nadoknadu - navode i ističu:

- Još jednom ponavljamo, osuđujemo ovakve postupke koji unose paniku i strah, a o motivima onih koji to rade možemo samo nagađati. Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne kako bi ovo ugrožavanje i maltretiranje škola prestalo te kako bi se ostalim potencijalnim počiniteljima ovakvih djela poslala jasna poruka da će svi oni koji rade ovakve radnje biti pronađeni i sankcionirani.

Lažne dojave o bombama u školama i drugim institucijama, iako neutemeljene, izazvale su zabrinutost među roditeljima, nastavnicima i širom javnosti te mogu imati značajan utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih, upozorili su iz Psihološkog centra Carpe Diem. U takvim okolnostima ključno je djeci osigurati stabilnost, osjećaj sigurnosti i prostor za izražavanje emocija. Roditeljima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova preporučuje se poticanje otvorenog razgovora, pružanje jasnih i dobi primjerenih informacija te izbjegavanje širenja panike, ističu.