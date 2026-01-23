Zbog minusa i poledice upalili meteoalarm za istok Hrvatske

Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno očekuje Hrvatsku u petak, a mjestimična kiša, pa i pljuskovi s grmljavinom mogući su ponajprije u Dalmaciji, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Još ujutro u unutrašnjosti lokalno slaba oborina koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Prema večeri kiša i na sjevernom Jadranu, u gorskim krajevima moguća je i susnježica. Vjetar većinom slab, u višem gorju umjeren jugozapadni.

U Dalmaciji će puhati umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 1 do 5, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

Žuti meteoalarm na snazi je za istok Hrvatske, odnosno cijelu Slavoniju, kao i područje Zagreba i Karlovca i to zbog lokalno moguće kiše i poledice.

Temperature će ići i do ispod -3 °C. Za područje Kvarnera također je na snazi meteoalarm, i to zbog mjestimice jakog juga s najjačim udarima i do 75 km/h