Zbog muljaža Josipe Rimac sve nas čeka poskupljenje struje?!

Razlika između trenutačno tržišne cijene i one koju ćemo ukupno platiti kroz 14 godina je čak dvije milijarde kuna. Rimac je tvrtki C.E.M.P omogućila da si cijenu s 43 poveća na 94 eura.

<p>Tri milijarde i 751 milijun kuna. Toliko ćemo svi mi platiti tvrtki C.E.M.P. za struju iz vjetroelektrana kroz naše račune za struju.<br/> Vlasnik tvrtke, hercegovački poduzetnik Milenko Bašić, pod Uskokovom je istragom da je preko Josipe Rimac osigurao rješenja koja mu jamče dvostruko višu cijenu struje od tržišne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Dosad se samo nagađalo koliko ćemo platiti to nedjelo koje se stavlja na dušu Rimac, a sad su 24sata dobila točne količine proizvodnje i cijene od državne tvrtke HROTE. Pa je lako izračunati da ćemo im godišnje davati gotovo 268 milijuna kuna. Što u 14 godina daje iznos od 3,751 milijardu kuna. I što je još važnije, naknada koju svi plaćamo u cijeni struje vjerojatno neće biti dovoljna da pokrije sve povlaštene proizvođače električne energije, od kojih je C.E.M.P. najveći investitor.</p><p>Izračunali su to i stručnjaci poput Nenada Kurtovića iz splitske udruge Potrošač. A potvrdili su i iz državne tvrtke HROTE, koja prikuplja naknadu, a zatim je koristi za otkup energije od privatnih investitora.</p><p>- Do kraja ove godine od strane HROTE-a neće biti predložena korekcija, odnosno povećanje predmetne naknade - odgovorili su nam iz te državne tvrtke.</p><p><strong>Povećao si je cijenu s 49 na 94 eura, a sve to platit će građani</strong></p><p>Dakle, novca bi trebalo biti do kraja ove godine. A onda će vjerojatno morati ići povećanje naknade. I to zato što inkriminirani vjetropark ne radi cijelu ovu godinu. Ukupna snaga je 142 megavata, a u svibnju je odobreno finalnih 80 megavata. Tvrtka C.E.M.P. će godišnje proizvoditi 339.238 megavatsati, odgovorili su nam iz HROTE-a. A mi ćemo svaki od njih platiti 105 eura kroz naknadu. Trenutačna tržišna cijena jednog megavata je 49 eura, što znači da plaćamo dvostruko više od tržišne cijene.</p><p>Uskok je u svojoj računici čak naveo manju cijenu nego što je stvarno plaćamo. Zaboravili su da se ona svake godine usklađuje s rastom potrošačkih cijena. Razlika između trenutačno tržišne cijene i one koju ćemo ukupno platiti kroz 14 godina je čak dvije milijarde kuna. Naravno, ta razlika je podložna promjeni.</p><p>Uskok tereti Rimac da je utjecala i na Tomislava Jurekovića, predsjednika uprave nezavisnog regulatora HERA, da donese rješenja koja omogućuju C.E.M.P.-u da postanu povlašteni proizvođač iako tvrtka nije ispunila sve uvjete za njih. Također je Rimac u zamjenu za mito utjecala i na šefa Hrvatskih šuma, Krunoslava Jakupčića, da povuče negativna mišljenja koja su blokirala izdavanje uporabne dozvole investitoru. Da im Rimac nije pomogla, prošli bi im rokovi, pa više ne bi mogli biti povlašteni proizvođač.<br/> - Time su omogućili da se cijena poveća s 43 eura po megavatsatu na 94 eura i donijeli investitoru nepripadajuću dobit - naveli su istražitelji.</p><p><strong>Ivan Vrdoljak odobrio je C.E.M.P-u više cijene zadnji dan 2013.</strong></p><p>Priča s vjetroelektranama počinje 2009. godine kada su planirani ogromni kapaciteti s visokim poticajima. Tek prije osam godina Ivan Vrdoljak smanjuje kvote i kapacitete, ali ostavlja prijelazni rok. C.E.M.P.-u zadnji dan 2013. odobrava više cijene kada jednom sagrade elektrane. Prošle vlade im produljuju rokove, a Ćorić skida obvezu studije kako bi stigli sve sagraditi. Ali investitor opet, tvrdi Uskok, nije dobio sve suglasnosti i dozvole i trebao je izgubiti mogućnost da od njega kupujemo struju po višoj cijeni. Ali tu ih spašava Rimac.</p><p>Naknada za obnovljive izvore energije, koju na svojim računima za struju plaćaju gotovo svi potrošači u Hrvatskoj, sigurno će poskupjeti, izračunao je Nenad Kurtović. Ona sad iznosi 10,50 lipa po potrošenom kilovatsatu, što za kućanstvo znači 415 kuna godišnje za prosječnu potrošnju od 3500 kilovatsati.</p><p>Naknadu plaćaju i obrtnici, industrija, svi koji troše električnu energiju. Kurtović ističe da je u ožujku 2020. bilo nekoliko faktora koji će uzrokovati manjak novca u HROTE-u i da je Vlada već morala odraditi pripremu terena za poskupljenje naknade. Prvo bi se poskupljenje moglo dogoditi, kaže, već u rujnu, a drugo početkom iduće godine ili, najkasnije, u travnju 2021.</p><p>- Brojke upućuju na to da će naknada sigurno rasti jer je proizvodnja obnovljivih izvora koji se potiču u stalnom rastu, a time i troškovi, dijelom i što je upravo u ožujku ušao u pogon i novi dio Krš-Pađane. Istodobno, cijena električne energije na burzi je niska, a tamo HROTE prodaje 60 posto energije koju naši obnovljivi izvori proizvedu. Osim toga, zbog korone je u gospodarstvu smanjena potrošnja električne energije, a time onda i naplata naknade za obnovljive izvore - ističe Kurtović.</p><p>Izračunao je da je se HROTE od naknade u prva dva mjeseca granično pokrivao, a već u ožujku su bili u minusu 60 milijuna kuna. A još je razloga za rast naknade.</p><p><strong>Iz Vlade poručuju da neće biti poskupljenja ni 2021. godine</strong></p><p>- Vlada je na zadnjoj sjednici usvojila akte zahvaljujući kojima će veliki kupci, koji troše više od milijun kilovatsati godišnje, dobiti popust na naknadu za obnovljive izvore od 40 do čak 80 posto. Kako ti veliki kupci čine gotovo cijeli srednji napon, manjak novca će morati nadoknaditi niski napon: manji poduzetnici, obrtnici i kućanstva - kaže Kurtović.</p><p>Te nove odluke će se primjenjivati od početka sljedeće godine. Isto tako od 1. siječnja 2021. godine stupa na snagu i odredba po <br/> kojoj opskrbljivači više ne otkupljuju energiju po zajamčenoj cijeni (40% proizvedene energije), nego će se i ta, s onih 60 posto, prodavati na burzi. Zato Kurtović pretpostavlja da će naknada malim potrošačima rasti vjerojatno već najesen, a onda opet u idućoj godini.</p><p>- Dogodi li se to, HEP bi istodobno trebalo potaknuti da spusti svoju cijenu kako bi trošak za kućanstva ostao isti - ističe Kurtović, jer koliko god HROTE “gubi” s niskom cijenom kad prodaje na burzi, toliko bi HEP kao dominantan opskrbljivač, s ostalim povezanim društvima, trebao “dobivati” kupujući na burzi - zaključuje Kurtović.</p><p><strong>Pogledajte video: 'Hobotnica' Josipe Rimac</strong></p><p>Zanimljiv je odgovor i ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića na pitanje hoće li rasti cijena naknade koja će građanima povećati i račune za struju.</p><p>- Prema projekcijama koje u ovom trenutku imamo, a koje nam je dostavio HROTE, ni 2021. godina ne bi trebala nositi povećanje naknade - rekao je jučer prijepodne ministar Ćorić.</p><p>Nama je HROTE službeno odgovorio da povećanja naknade ne bi trebalo biti ove godine. Nadalje, pitali smo u ponedjeljak i Ministarstvo hoće li priključenje cijele vjetroelektrane C.E.M.P.-a zahtijevati novac za isplatu kroz povlaštenu cijenu upravo zbog toga hoće li morati rasti naknade.</p><p>- Ministarstvo nema financijske podatke o planovima proizvodnje električne energije iz navedene vjetroelektrane - rekli su nam u ponedjeljak.</p>