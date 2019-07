Zbog naci pozdrava u pritvoru čeka ročište već pedeset dana

Ovisno o presudi, otkrili su nam na tamošnjem sudu u Klagenfurtu, muškarac (48) iz Vinice kraj Varaždina može dobiti od jedne do čak 10 godina zatvora. Austrijski policajci uhitili su ga 18. svibnja na komemoraciji u Bleiburgu. Od tada je u pritvoru u Klagenfurtu, a prvo mu je ročište zakazano tek za 1. kolovoza. U pritvoru je završio zbog podignute desnice, a kako smo doznali sa suda, može očekivati i prekršajnu kaznu u iznosu do 5000 eura. Uz sve to, kad jednom napusti Austriju, ponovni ulazak u tu državu bit će mu zabranjen na neograničeno vrijeme. Uhićeni Viničanin je, doznali smo, radnik u jednom tvorničkom pogonu, a u Klagenfurtu ga zastupa odvjetnik po službenoj dužnosti.

Podsjetimo, muškarac je po izlasku iz autobusa na putu prema Loibacher polju, mjestu komemoracije, podignuo desnicu u nacistički pozdrav. To je uočila policajka sa strane pa su čovjeka uhitili i pritvorili.

Iako su ga prijatelji kasnije opravdavali da je to učinio iz zafrkancije, Austrija je bila oštra. Ova država zabranjuje nošenje bilo koje odore vojnog znakovlja Sile osovine i isticanje simbola nacističkog režima. Od 1. ožujka ove godine uvela je i zabranu isticanja grba i zastave Ustaškog pokreta te je za prekršitelje predvidjela kazne od više tisuća eura, do višegodišnjih zatvorskih kazni.

On je bio jedini koji je priveden ove godine jer su sudionici koji su komemorirali ubijene vojnike poražene NDH, ali i civile, dobili striktne upute da se ne pojavljuju s bilo kakvim obilježjima na komemoraciji.

Ove godine je su se austrijske vlasti posebno istaknule u zabranama, a lokalna biskupija je zabranila služenje mise lokalnim biskupima. Misa je ipak održana. Komemoracija na bleiburškom polju svake godine izaziva podjele, pa ove godine nije sudjevao niti itko iz državnog vrha, ali jesu desniji političari.

