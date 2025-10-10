Zbog niza prekršaja u Gračacu vozač dobio kaznu od 4000 eura. Evo što su mu sve popisali

Granična policija u Gračacu zaustavila je automobil bez registracija kojeg je vozio muškarac (56) mjestu Bruvno u srijedu u 9:20 sati. Kontrolom su utvrdili da je auto odjavljen iz prometa i da nema važeću policu obveznog osiguranja. Osim toga, vozio je dok mu je na snazi bila izrečena zabrana vožnje, piše zadarska policija.

Nakon prekršajne obrade, isključili su ga iz prometa. Kaznili su ga s novčanom kaznom od 4.230 eura te mu zabranili vožnju vozila svih kategorija na šest mjeseci.

Sankcioniran je sukladno odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.