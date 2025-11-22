Zbog obilnog snijega u Sisku 10 tisuća građana ostalo bez struje

Županijski centar 112 Sisak tijekom dana zaprimio je 27 dojava koje su se odnosile na pad drveća i grana na prometnice, javilo je Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske. Dodaju da su u većem dijelu Sisačko-moslavačke županije zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom.

- Bez opskrbe je bilo ukupno 10 tisuća korisnika; opskrba je oko 22.30 sati normalizirana za većinu korisnika. U 20.20 sati zaprimljena je dojava da je stablo palo na nekoliko parkiranih automobila - objavili su.

Ranije su objavili kako su prognostičari DHMZ-a izdali su za subotu crveno upozorenje za olujnu i jaku, mjestimice orkansku buru, a narančasto upozorenje za jaku i olujnu buru te za snijeg i poledicu, uz moguće snježne zapuhe.